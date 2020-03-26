Новая «фишка» — не гречка, а макароны? Каков запас продуктов в торговых сетях Крыма

На заседании оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции в Крыму прозвучала информация о запасе продуктов в торговых сетях. Выяснилось, что особо популярны сейчас (меньше всего осталось) – макароны.

По информации торговых сетей, мясных консервов в Крыму — на 46 дней, консервов рыбных — на 49 дней, сахара-песка — на 22 дня, муки пшеничной — от 14 до 34 дней, круп — до 26 дней, макаронных изделий — до 20 дней.

Как рассказала и.о. министра промышленной политики РК Елена Элекчян, цены на гречку в Крыму снизились, на макароны, овощи, сахар – подросли (в магазинах). На рынках цены увеличились на четыре продовольственных товара: сахар-песок, гречневая крупа, лук и яблоки.

Рост цен связан с ростом цен у поставщиков. Сейчас наши сотрудники с представителями ФАС проводят обход торговых сетей с целью изучения ассортимента и цен, — сказала и. о. министра.

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