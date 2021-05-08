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Новая иллюминация - Крымский мост окрасился в цвета российского флага

Новая иллюминация — Крымский мост окрасился в цвета российского флага

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 21:16 08.05.2021

Специалисты завершили модернизацию подсветки арок Крымского моста — теперь в темное время суток они будут подсвечены цветами российского флага. Об этом в субботу сообщили в пресс-службе ФКУ «Упрдор «Тамань».

Завершена модернизация подсветки арок Крымского моста: автодорожный и железнодорожный арочные пролеты доосвещены дополнительными светильниками. Теперь иллюминация имеет цвета государственного флага со стороны Черного и Азовского морей. Мероприятие приурочено к празднованию 76-летия Победы в Великой Отечественной войне, — говорится в сообщении.

Новая иллюминация - Крымский мост окрасился в цвета российского флага

Работы выполнили 45 электромонтажников, в число которых вошли специалисты по промышленному альпинизму. Мероприятия проводились на протяжении трех месяцев. Для настройки освещения специалисты выходили в море, чтобы с разных ракурсов корректировать углы наклона светильников. Для подсветки арочных пролетов, мостовых опор и подходов к ним было использовано более 11 км кабеля и свыше 3 тыс. светильников, которые закрепили на 260 кронштейнах.

Подсветка не помешает участникам дорожного движения, так как она монохромная. В то же время трехцветный рисунок из диодов будет видно с берегов Керченского полуострова, — рассказал главный энергетик управления дорог «Тамань» Андрей Штефуртяк. — Использованные нами светильники доказали свою длительную работоспособность в условиях морского климата и тумана, больших перепадов температур воздуха, обильных осадков, в том числе с образованием наледи и шквального ветра.

Новая иллюминация - Крымский мост окрасился в цвета российского флага

В пресс-службе «Крымской железной дороги» (КЖД) сообщили, что обновленную подсветку, которая подчеркивает архитектурные конструктивные особенности транспортного перехода через Керченский пролив, включили сегодня вечером.

Фото и видео: ФКУ «Упрдор «Тамань».

 

 

Новая иллюминация - Крымский мост окрасился в цвета российского флага

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