Новая модель взаимодействия с аудиторией: арт-кластер «Таврида» берет курс на экосистему

Арт-кластер «Таврида» запускает масштабный проект, результатом которого станет создание полноценной экосистемы для тех, кто связывает свое будущее с креативной экономикой. Уже в этом году «Таврида» начинает переход к новой модели взаимодействия с аудиториями и партнерами, предусматривающей набор продуктов и сервисов для самореализации творческой молодежи и развития креативно-инновационной деятельности.

Экосистема сервисов объединит на базе цифровой платформы весь спектр возможностей арт-кластера и откроет к ним доступ в один клик, – цитирует пресс-служба АНО «Центр развития культурных инициатив» руководителя арт-кластера «Таврида» Сергей Першин. – Такая модель поможет участникам полноценно раскрыть свой потенциал и заявить о себе в профессиональной среде. На единой площадке они смогут сформировать как индивидуальную, так и командную траекторию развития, включая акселерационную программу, вывести собственный проект на краудфандинг, наладить взаимодействие с образовательными и культурными учреждениями, представителями бизнес-сообществ.

Новый формат работы арт-кластера не только позволит российской молодежи занять эффективную нишу в условиях набирающей обороты креативной экономики, но и повысит уровень таких значимых сегодня категорий, как гибридное образование, арт-рекрутинг, предпринимательская и инновационная активность молодых людей в социально значимых сферах.

Формируемая экосистема будет основана на 12 ключевых сервисах, которые в течение 2021 года интегрируются в единую цифровую платформу «Таврида ID». К восьми уже реализующимся добавятся новые сервисы.

Сейчас на базе арт-кластера действуют:

Таврида.Форум – образовательные модули/антишколы молодых деятелей культуры и искусств, где эксперты, лидеры креативной экономики, делятся своими знаниями и опытом;

Таврида.Фест – фестиваль фестивалей «Таврида.АРТ», объединяющий в одном событии кастинги, концерты, выставки, перформансы, грантовый конкурс и другие возможности для творческой самореализации участников;

Таврида.Парк – арт-парк и галерея искусств под открытым небом на территории арт-кластера «Таврида» в бухте Капсель в Крыму;

Таврида.Кастинг – кастинг-платформа, агрегатор творческих стажировок, отборов и прослушиваний;

Таврида.Резиденция – строящийся стационарный образовательный центр в Крыму, I очередь которого планируется запустить в 2022 году;

Таврида.Практикум – центр практики для координаторов и волонтеров, где можно получить опыт проведения и организации масштабных проектов.

Также в экосистему входят Недели.Тавриды – ежегодные хакатоны (креатоны) на базе региональных арт-резиденций, в прошлом году в рамках этого проекта был проведен фестиваль «Таврида АРТ Moscow», и ARTtalk. Искусство после – международная онлайн-конференция креативных индустрий с дискуссиями о трендах, инновациях и перспективах творческих отраслей экономики.

Среди новых направлений, которые будут запущены в этом году:

Таврида.Университет – платформа для управления дистанционным образованием;

Таврида.Медиа – медиапродукты, тематические блоги и профильные издания;

Таврида.Старт – краудфандинговая платформа для творческих проектов;

Таврида.Сеть – сеть региональных арт-резиденций.

Полностью все элементы арт-кластера объединятся на общей онлайн-платформе в 2022 году.