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Новая остановка электричек на маршруте «Симферополь - Севастополь»
Фото: ЮППК

Новая остановка электричек на маршруте «Симферополь — Севастополь»

Опубликовал: CrimeaPRESS в Транспорт Крыма 12:34 14.06.2021

По информации  Южной пригородной пассажирской компании (ЮППК) – оператора движения электропоездов на Крымском полуострове, с 11 июня текущего года пригородному поезду № 6941 «Симферополь — Севастополь» назначается новая остановка для посадки и высадки пассажиров — станция Почтовая.

Кроме того в ЮППК проинформировали, что с 17 июня изменяется расписание движения пригородного поезда № 6646/6645 «Симферополь — Евпатория-Курорт», с отправлением со станции Симферополь в 11:12 (на 1 час 12 минут позже).

Данные изменения позволят совершить пересадку по станции Остряково с пригородного поезда № 6623 «Слоёное Озеро — Симферополь» на № 6646/6645 в направлении Евпатории, — уточнили в транспортной компании.

 

Новая остановка электричек на маршруте «Симферополь - Севастополь»

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