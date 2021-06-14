Новая остановка электричек на маршруте «Симферополь — Севастополь»

По информации Южной пригородной пассажирской компании (ЮППК) – оператора движения электропоездов на Крымском полуострове, с 11 июня текущего года пригородному поезду № 6941 «Симферополь — Севастополь» назначается новая остановка для посадки и высадки пассажиров — станция Почтовая.

Кроме того в ЮППК проинформировали, что с 17 июня изменяется расписание движения пригородного поезда № 6646/6645 «Симферополь — Евпатория-Курорт», с отправлением со станции Симферополь в 11:12 (на 1 час 12 минут позже).

Данные изменения позволят совершить пересадку по станции Остряково с пригородного поезда № 6623 «Слоёное Озеро — Симферополь» на № 6646/6645 в направлении Евпатории, — уточнили в транспортной компании.