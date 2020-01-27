Новая программа господдержки со ставкой 0,1% — сельская ипотека

С 2020 года в России появилась новая программа господдержки ипотеки для покупки квартир и домов в сельской местности. Это не та программа, по которой дают ипотеку под 6%, и не та, что действует для Дальнего Востока. У сельской ипотеки свои условия и лимиты.

Эксперты проекта «Т — Ж» собрали все требования новой программы. Говорят, она выгоднее, чем семейная ипотека, но подойдет не любой семье.

Как работает сельская ипотека

Вот основные условия новой программы:

1. Она действует с 2020 года.

2. Подходит для покупки квартиры, дома или участка в сельской местности. Кроме Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга.

3. Можно купить новостройку, готовое жилье на вторичном рынке, строить или достраивать дом с помощью своих подрядчиков.

4. Жилье должно быть в нормальном состоянии, со всеми коммуникациями.

5. Площадь — не меньше учетной нормы на каждого члена семьи.

6. Льготная ставка — от 0,1 до 3%.

7. Сумма кредита — до 5 млн рублей в Ленинградской области и на Дальнем Востоке, до 3 млн рублей в других регионах.

8. Срок кредита — до 25 лет.

9. Первоначальный взнос — минимум 10%, можно использовать маткапитал.

Что это за программа?

Сельская ипотека — это условное название новой программы господдержки, которую утвердили постановлением правительства № 1567 в конце 2019 года. Документ вступил в силу 1 января 2020 года — то есть программа раньше не работала, она абсолютно новая и работает только для покупки жилья в сельской местности.

В России действует несколько программ господдержки именно для ипотеки:

Семьям дают льготную ставку 6% на покупку новостроек в любом регионе

На Дальнем Востоке можно взять ипотеку под 2%

Многодетным семьям погашают 450 000 Р ипотечного долга

Молодым семьям могут оплатить до 35% стоимости жилья

Сельская ипотека ни одну из этих программ не отменяет, она работает с 2020 года — отдельно и сама по себе.

То есть семья с двумя детьми может взять кредит на квартиру под 6% по программе семейной ипотеки. Если эта семья живет в Хабаровске и хочет купить там квартиру, ей дадут кредит под 2% по программе дальневосточной ипотеки. Если эта же семья хочет купить дом в селе под Хабаровском, то сможет взять ипотеку еще дешевле — по новой программе сельской ипотеки. И даже если дом решили купить не на Дальнем Востоке, а под Рязанью — сельская ипотека сработает. А если семья с двумя детьми решится на третьего ребенка, государство дополнительно к льготной ставке погасит еще 450 000 Р кредита.

У программы сельской ипотеки отдельные требования к недвижимости, сумме кредита, ставкам и срокам. Все они должны соблюдаться одновременно.

Кто может взять сельскую ипотеку

Заемщиком по этой программе может быть кто угодно: женатый мужчина, мать-одиночка, супруги без детей, семья с одним ребенком, многодетные родители. Требований к возрасту, семейному положению, месту жительства и социальному статусу нет. Если у заемщиков есть дети, они могут родиться когда угодно, а не только с 2018 года, как требуется по условиям семейной ипотеки.

Заемщики могут жить в любом регионе. Свои требования может предъявить банк при оценке рисков и платежеспособности, но ограничений именно в программе нет. Хоть программу и назвали сельской ипотекой, но жить в деревне необязательно. Это принципиальное отличие от дальневосточной ипотеки, где есть требование по поводу прописки.

Какое жилье можно купить по этой программе господдержки

Сельскую ипотеку можно взять только на покупку жилья в сельской местности. Это может быть квартира, дом или участок. Объект может быть уже готовым или еще строиться. Или дома может вообще не быть — а заемщик хочет его построить.

Вот общие требования к объектам:

1. Покупка по договору купли-продажи или ДДУ.

2. Продавец — физическое или юридическое лицо. То есть можно купить новостройку или вторичку. По семейной ипотеке — только новостройку.

3. Договор с банком заключен с 1 января 2020 года. По ранее заключенным договорам господдержку получить нельзя, даже если остальные условия соблюдаются.

4. Если кредит нужен на строительство дома, у заемщика должен быть земельный участок.

5. Если участка нет, его можно купить — и построить на нем дом с господдержкой. Максимальный срок для работ — 2 года.

6. При строительстве или достройке нужно заключить договор с подрядчиком — ИП или фирмой.

7. Жилье должно быть пригодным для проживания, с коммуникациями — электричеством, водоснабжением, канализацией, отоплением. Если в селе есть газ, его тоже нужно подключить. Учитывайте это в расходах или проверяйте при покупке: только на газ может запросто уйти 200 тысяч рублей.

8. Площадь жилья должна быть не меньше учетной нормы на каждого члена семьи. Учетную норму устанавливают на местах, она может быть разной даже в пределах одного региона.

Что считается сельской местностью

Для сельской ипотеки подходят такие населенные пункты:

1. Сельский населенный пункт, то есть село, деревня, хутор, станица, аул, кишлак.

2. Рабочий поселок.

3. Поселок городского типа.

4. Малые города с населением до 30 тысяч человек, если в регионе их включили в программу развития.

Важное ограничение: Москва, Московская область и Санкт-Петербург не участвуют в программе. Если поселок находится в границах этих регионов, сельская ипотека там не работает.

В России много городов с частным сектором, но купить там дом по этой программе нельзя. Принадлежность к подходящим сельским территориям лучше уточнять в банке, чтобы не получилось, что вы потратили время на поиск дома или уже купили участок, а кредит не дали. По программе семейной ипотеки или господдержки для многодетных ограничений по территории нет.

Сколько денег и на какой срок дадут

В программе сельской ипотеки есть отдельные лимиты по сумме кредита и сроку ипотеки:

1. Максимальная сумма для Дальнего Востока и Ленинградской области — 5 млн рублей, для остальных регионов — 3 млн рублей.

2. Срок действия договора — до 25 лет.

Чтобы получить господдержку, нужно иметь деньги на первоначальный взнос — минимум 10% от стоимости жилья. В эту сумму может входить материнский капитал.

В программе сельской ипотеки можно участвовать только один раз. Такое условие действует и для дальневосточной ипотеки. А вот семейную ипотеку можно брать для покупки нескольких квартир: там нет ограничения по количеству кредитов и объектов.

Какой будет льготная ставка

По программе сельской ипотеки можно взять кредит по ставке от 0,1 до 3% годовых.

Суть субсидии в том, что государство возместит банку проценты, равные ключевой ставке ЦБ. В январе 2020 года она составляет 6,25%. Окончательная ставка зависит от банка. Если по семейной и дальневосточной ипотеке она фиксированная — 6 и 2%, то для села она зависит от условий банка и его обычной ставки для таких кредитов.

Государство установило только диапазон для ставки. То есть выше 3% по этой программе она быть не может. И это точно гораздо ниже, чем обычные кредиты на покупку и строительство домов.

Льготная ставка будет действовать весь срок кредита.

В каких банках можно взять сельскую ипотеку

Такую ипотеку может выдать не любой банк. К кредиторам много требований, а деньги между ними распределяют на основании заявок. Программа только стартовала, и для утверждения списка банков на 2020 год еще есть время до 10 февраля. Пока информации о сельской ипотеке нет даже на сайте «Дом-рф». Зато такую ипотеку уже выдает Россельхозбанк. А вот у Сбербанка такой программы на сайте пока нет.

Нельзя заставить банк выдать кредит именно под 0,1% — и вообще участвовать в этой программе. А если программа в банке работает, не факт, что он выдаст кредит конкретному заемщику.

Источник: Тинькофф

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