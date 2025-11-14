Новая «идея»: квартиры предлагают продавать частями, по «квадратам»

Авторы идеи предлагают такую схему: каждый «квадрат» будет продаваться поштучно. Человек может накопить 200 тыс. рублей и сразу приобрести 1 «квадрат» жилья. Повторив это действие 35 раз, он «соберёт» квартиру и станет владельцем «однушки» 35 «квадратов». Люди смогут не беспокоиться, что их вклад или накопления на первоначальный взнос съест инфляция, говорит председатель движения Элина Жгутова. Активисты считают, что при таком подходе людям не придётся ввязываться в ипотеку и «покупать вторую квартиру банку».

По сути предлагается продавать квартиры по долям, постепенно накапливая деньги на новую долю. Через несколько лет человек накопит на прихожую, затем на комнату, а в будущем, если все будет хорошо, сможет выкупить полноценную квартиру.

источник: ЦИАН