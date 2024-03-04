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Новая капсульная выставка в Херсонесе — «Мир познаний в эпоху бронзы»

Новая капсульная выставка в Херсонесе — «Мир познаний в эпоху бронзы»

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 19:44 04.03.2024

7 марта в музее-заповеднике начнет работу уникальная выставка, которая позволит посетителям представить, как жили люди много тысяч лет назад. В холле зала временных выставок Византийской экспозиции покажут предметы эпохи меди и бронзы, изготовленные из камня, кремния, кости, меди, а также керамическую посуду народов Северного Причерноморья.

Открытие и применение металла сыграло исключительно важную роль в истории человечества. В период медно-бронзового века возникло разделение труда и сформировался патриархальный род, древние люди впервые стали использовать медь. В начале эпохи раннего металла большинство изделий (шлифованные топоры, ножи, резцы, ножевидные пластины, скребки, наконечники стрел, дротиков и копий) продолжали изготавливаться из камня, кости и дерева. Однако постепенно медь и бронза вытеснили из обихода кремневые орудия труда.

Новая капсульная выставка в Херсонесе - "Мир познаний в эпоху бронзы" Новая капсульная выставка в Херсонесе - "Мир познаний в эпоху бронзы"

Эпоха энеолита ‒ бронзы (111‒1-е тыс. до н. э.) в Северном Причерноморье представлена ямной, катакомбной, срубной археологическими культурами, изучение которых позволяет реконструировать хозяйство, быт и этническую историю древнего населения. Характерными чертами материальной культуры племен эпохи меди – бронзы является глиняная посуда с орнаментом. Изображенные на изделиях треугольники и зигзаги, круги и спирали отражают космологические представления древних земледельцев о солнечном божестве.

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Ярким примером сложной орнаментации сосудов катакомбных племен является лепной сосуд, найденный в кургане вблизи филиала Херсонеса Таврического – музея-заповедника «Каменная Могила». Его тоже можно будет увидеть на выставке «Мир познаний в эпоху бронзы». Символическая композиция на поверхности сосуда связана с растительными, зооморфными и антропоморфными элементами, которые встречаются (верно?) среди петроглифов Каменной Могилы.

На новой капсульной выставке в Херсонесе покажут предметы эпохи меди и бронзы, изготовленные из камня, кремния, кости, меди, а также керамическую посуду. Осмотреть экспозицию «Мир познаний в эпоху бронзы» можно будет с 7 по 18 марта, со вторника по воскресенье с 09:00 до 17:00. Вход свободный.

источник: Отдел развития Государственного музея-заповедника «Херсонес Таврический»
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