Новая капсульная выставка в музее-заповеднике — «Святой защитник Херсонеса»

В преддверии Дня защитника Отечества в здании Византийской истории открылась капсульная выставка одного экспоната. На ней представлена стеатитовая икона с рельефным изображением святого Феодора Стратилата из раскопок в древнем городе.

За многолетнюю историю исследований в Херсонесе неоднократно находили иконы, кресты и образки, вырезанные из стеатита. В византийских источниках этот материал назван «пятнистым камнем» или «змеевиком». Представленная на выставке икона уникальна по исполнению и происхождению, выполнена из коричневато-серого стеатита с позолотой. Замечательная тонкая резьба и тщательность исполнения свидетельствуют о работе столичного мастера XII в. Данная икона сохранилась фрагментарно: закругленной верхней части сохранилось рельефное изображение головы св. Феодора в трехчетвертном повороте вправо, кисть его левой руки и два вертикально стоящих копья в центре композиции. Над головой святого Феодора – венец в Деснице Божией, — отмечают в пресс-службе музея-заповедника «Херсонес Таврический».

Увидеть уникальный артефакт можно со вторника по воскресенье с 9:00 до 17:00, вход свободный. Выставка «Святой защитник Херсонеса» открыта до 17 марта.

источник: Отдел развития Государственного музея-заповедника «Херсонес Таврический»