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Новая клумба гортензий и георгинов украсила симферопольский парк Гагарина
фото: пресс-служба администрации Симферополя

Новая клумба гортензий и георгинов украсила симферопольский парк Гагарина

Опубликовал: КрымPRESS в Благоустройство Крыма 17:15 20.05.2025

Живописный ландшафт был создан работниками учреждения «Парки столицы», которые высадили 44 куста гортензий и 92 куста георгин:

Цветовая палитра клумбы поражает воображение: нежные оттенки голубого переходят в яркие всплески розового и фиолетового. Специалисты заранее оснастили клумбу системой капельного полива. Вода поступает непосредственно к корневой зоне каждого цветка, что позволяет бережно заботиться о растениях и одновременно экономить ресурсы.  Новое уникальное зелёное пространство было благоустроено по инициативе и на средства Крымской ассоциации индустрии развлечений — социально ориентированного бизнеса, который способствует тому, чтобы парки становились ярче, интереснее и уютнее, — сообщили в пресс-службе администрации Симферополя. 

источник: пресс-служба администрации Симферополя

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