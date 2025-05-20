Новая клумба гортензий и георгинов украсила симферопольский парк Гагарина

Живописный ландшафт был создан работниками учреждения «Парки столицы», которые высадили 44 куста гортензий и 92 куста георгин:

Цветовая палитра клумбы поражает воображение: нежные оттенки голубого переходят в яркие всплески розового и фиолетового. Специалисты заранее оснастили клумбу системой капельного полива. Вода поступает непосредственно к корневой зоне каждого цветка, что позволяет бережно заботиться о растениях и одновременно экономить ресурсы. Новое уникальное зелёное пространство было благоустроено по инициативе и на средства Крымской ассоциации индустрии развлечений — социально ориентированного бизнеса, который способствует тому, чтобы парки становились ярче, интереснее и уютнее, — сообщили в пресс-службе администрации Симферополя.