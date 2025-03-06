Прямо сейчас:
Главная | Жизнь в Республике | Люди в Крыму | Новая партия дров из симферопольского парка Гагарина отправилась на обогрев бойцов СВО
Новости Республики
Новая партия дров из симферопольского парка Гагарина отправилась на обогрев бойцов СВО
фото: пресс-служба Народного фронта в Крыму

Новая партия дров из симферопольского парка Гагарина отправилась на обогрев бойцов СВО

Опубликовал: КрымPRESS в Люди в Крыму 15:49 06.03.2025

голоса
Оцените материал
Узнайте больше:  Трем защитницам Отчизны присвоили звание Почётный гражданин Ялты
Просмотры: 10

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами: Крым и Донбасс

Крым и Донбасс

Новости Крыма сегодня

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2024гг.

0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x