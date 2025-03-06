Новая партия дров из симферопольского парка Гагарина отправилась на обогрев бойцов СВО

Сотрудники парка и волонтёры Народного фронта РК погрузили КАМАЗ дров из парка Гагарина.

Дрова отправились на Херсонском направлении. В холодное время года это один из самых актуальных запросов от военных СВО, поэтому такая «тёплая» помощь очень важна. Дрова, которые мы передали, представляют собой порубочные остатки, образовавшиеся после санитарной обрезки и сноса аварийных деревьев. Напомним, что акция «Блиндажи в тепле» организована Народным фронтом Республики Крым совместно с администрацией Симферополя и учреждением «Парки столицы». Эта инициатива зародилась в прошлом году после «урагана века», который повалил в парках множество деревьев, — сообщили в пресс-службе МБУК «Парки столицы».