Новая схема аферистов: мошенники крадут деньги через детей-геймеров

В России появилась новая мошенническая схема, благодаря которой злоумышленники крадут деньги со счетов родителей несовершеннолетних геймеров.

Для совершения противоправных действий мошенники все чаще используют популярные у детей онлайн-игры. Например, «Майнкрафт» или «Бравл Старс». Как правило, в подобных играх есть возможность осуществить донат (денежное пожертвование – прим.) или подарить другому игроку внутриигровой предмет, на что и ориентируются киберпреступники.

Злоумышленники связываются с ребенком в онлайн-чате во время игры с предложением подарить какой-либо модный игровой предмет взамен на выполнение нехитрых действий. Например, это может быть предоставление данных банковских карт родителей или непосредственного перевода денежных средств мошенникам.

Ряд злоумышленников направляют детям фото с QR-кодом и сообщают, что по итогам его сканирования они получат свое вознаграждение. В реальности же QR-код предназначен для перевода денежных средств через Систему Быстрых Платежей (СБП). Еще одна альтернатива вымогательства средств – сообщение ребенку о том, что он якобы выиграл в конкурсе крупную денежную сумму. Для зачисления выигрыша, конечно, необходимы данные банковской карты одного из родителей.

В последнее время мошенники активно вовлекают в свои преступные схемы детей, отметил член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин.

При этом речь идет про младшую возрастную группу – как правило, это дети от 8 до 11 лет. Активизация злоумышленников связана с популярностью как мобильных, так и компьютерных видеоигр среди детей. Напомню, что по данным «Лаборатории Касперского», каждый 10-й школьник-геймер уделяет играм все свое свободное время. При этом ребята активно покупают различные внутриигровые товары. Например, оружие для своего персонажа или новую игровую карту. Все это становится эффективным крючком, который позволяет завлечь ребенка, – пояснил депутат.

По словам Немкина, самой распространённой стратегией мошенников в этом случае является сообщение о победе в каком-либо конкурсе.

Например, ребенку могут сказать, что он набрал больше всех очков в своей возрастной группе или за самый короткий срок прошел сложнейшую игровую карту. Далее достаточно активно подключаются методы социальной инженерии. На ребенка в буквальном смысле «давят»: например, постоянно подгоняют тем, что срок перечисления выигрыша скоро подойдет к концу и необходимо как можно быстрее предоставить данные банковских карт. В результате ребенок оказывается дезориентирован и готов выполнить практически все условия злоумышленников, – объяснил парламентарий.

Немкин подчеркнул, что родителям необходимо рассказывать детям о потенциальной опасности, с которой они могут столкнуться в онлайн-играх.

Прежде всего, нужно объяснить, что ни в коем случае нельзя сообщать информацию о банковских картах и семейных доходах постороннему лицу. Это касается не только игр, но и других сфер нашей жизни. Во-вторых, нужно напомнить об опасности перехода по ссылкам, которые отправляют незнакомые люди. Они совершенно спокойно могут оказаться фишинговыми и, более того, содержащими вредоносное ПО. Наконец, всегда напоминать ребенку о том, что к незнакомцам в интернете следует относиться с большой осторожностью. Особенно, когда они предлагают в чем-то поучаствовать, – порекомендовал депутат.

источник: пресс-служба депутата Государственной Думы РФ Антона Немкина