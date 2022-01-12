Новая структура госпрограммы развития Крыма и Севастополя утверждена

Правительство Российской Федерации утвердило новую структуру госпрограммы развития Крыма и Севастополя. Госпрограмма заменила действующую целевую программу развития Крыма и Севастополя до 2025 года. Документ утвердил Председатель Правительства Михаил Мишустин.

Разработка новой структуры госпрограммы обусловлена необходимостью ее переформатирования под новые требования действующих порядков и подходы в отношении реализации госпрограмм. Решения по изменению формата реализации федеральной целевой программы продиктовано необходимостью приведения к единообразию всех программных документов. В соответствии с новым подходом структурную часть крымской программы Минэкономразвития России разделило на две части — проектную (достижение конкретных результатов в рамках федеральных и ведомственных проектов) и процессную (постоянные мероприятия). Новые цели госпрограммы — достижение численности населения полуострова 2,5 млн человек к 2025 году, объема инвестиций в основной капитал — 142,9 тыс. руб. на душу населения, Кроме этого, уровень безработицы должен сократиться до 4,9%, — отмечают в пресс-службе Министерства экономического развития РФ.

В документе предусмотрены меры, направленные на реализацию мероприятий по функционированию свободных экономических зон в Крыму и Севастополе. Удельные капитальные вложения участников СЭЗ прогнозируются на уровне 71,4 млн руб. в расчете на одного резидента к 2025 году.

Учтены предложения правительств регионов полуострова по опережающему строительству объектов дорожного и коммунального хозяйства, предполагающие перераспределение средств федерального бюджета с 2024 года на 2022-2023 годы. На текущий момент 482 объекта действующей госпрограммы завершены.

Госпрограмма рассчитана на дальнейшую модернизацию инфраструктуры полуострова. Среди основных направлений – продолжение модернизации транспортной, инженерной, коммунальной и социальной инфраструктуры, а также решение проблемы дефицита воды.

По информации Министерства экономического развития РФ

*Все используемые изображения и видео являются собственностью правообладателей.

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: Крым и Россия