Новая трасса «Симферополь – Евпатория – Мирный». Готовность – почти 90%

Завершается строительство четырехполосной автомобильной дороги «Симферополь – Евпатория – Мирный» (на участке «Скворцово – Евпатория» с обходом озера Сасык-Сиваш). Готовность объекта, по информации минтранса Крыма, 89%. Протяженность новой автомобильной дороги (этого участка в объезд города Саки и озера Сасык-Сиваш) — 61, 2 км. Стоимость строительства – около 50 млрд. рублей.

Всего в рамках объекта предусмотрено строительство 17 искусственных сооружений. В настоящий момент ведутся работы по установке технических средств организации дорожного движения, устройству опор наружного освещения, установке бортового камня и подготовке устройству верхнего слоя дорожной одежды, — сообщили в министерстве транспорта Крыма.

На строительстве объекта в среднем задействовано 134 человек и 76 единиц техники.

Новая автомобильная дорога является альтернативным маршрутом по направлению «Симферополь – Мирный» в обход крупных городов Черноморского побережья Крыма — Саки и Евпатории, а также озера Сасык-Сиваш. Движение по новой трассе запустят 1 августа.