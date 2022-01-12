Новая «волна» COVID-19 в России неизбежна

«Омикрон» перешел в наступление.

Новый подъем заболеваемости COVID-19 в России из-за распространения омикрон-штамма неизбежен, заявила в среду Вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании Президента Владимира Путина с членами Правительства.

Число выявленных в России случаев заражения «омикроном» за сутки достигло 698, сообщила Голикова. Из этого следует, что за сутки оно увеличилось более чем вдвое — во вторник глава Роспотребнадзора Анна Попова говорила о 305 случаях. По словам Голиковой первой «примет на себя первый удар распространения нового штамма» Москва. Она также сообщила, что новые меры по борьбе с «омикроном» в РФ, которые потребуются в случае неблагоприятного развития эпидемиологической ситуации, будут подготовлены правительством к концу недели.

Анализ ситуации с распространением штамма «омикрон» за рубежом, а также проявляющаяся тенденция его выявления в столичном регионе и в ряде других регионов страны, свидетельствуют о достаточно высокой — по различным оценкам, от трех до семи раз — контагиозности этого нового штамма, — сказала Вице-премьер.

По оценке Владимира Путина, у страны есть еще «пара недель», чтобы подготовиться к очередной волне эпидемии, а Правительство намерено представить новые меры уже к концу недели.

Как собираются бороться с очередной «волной».

Президент призвал наращивать тестирование на коронавирус, которое в новогодние праздники сократилось, и темпы вакцинации. Он попросил Премьер-министра Михаила Мишустина «проработать» вопрос прививочной кампании с регионами «в самое ближайшее время».

Правительство намерено представить новые предложения по мерам против «омикрона» к концу недели. Что войдет в этот пакет мер, пока не известно. Вероятно, речь пойдет об уже апробированных «блоках»: создании барьеров для распространения инфекции, соблюдении профилактических мер (включая повышение эффективности тест-систем), поддержании повышенной готовности системы здравоохранения и поддержке медиков, занятых в борьбе с «ковидом». Ну а ограничительные меры, традиционно, лягут «на плечи» региональных властей.

*Все используемые изображения и видео являются собственностью правообладателей.

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: коронавирус