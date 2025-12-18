Новая выставка на Даче А.П. Чехова и О. Л. Книппер в Гурзуфе расскажет об истории дружбы Антона Чехова и Ивана Бунина

Воспоминания Ивана Бунина, которого многие считают творческим преемником Чехова, имеют особую ценность и позволяют нам увидеть «живого» Чехова – его характер, отношение к жизни, и, конечно же, взгляды на творчество.

Выставка проведет посетителей по ключевым моментам этой дружбы: от первой встречи в 1895 году, когда Чехов дал молодому Бунину судьбоносный совет «работать, не покладая рук», до знаменитого приглашения на утренний кофе в Ялте, которое положило начало их тесному общению: Как писал сам Иван Бунин о начале ялтинской дружбы с Чеховым:

«– Почему не заходите ко мне? – спросил как-то драматург, встретив Бунина на ялтинской набережной. – Непременно приходите завтра. Будем пить кофе. Вы пьете кофе

– Изредка пью.

– Пейте каждый день. Чудесная вещь».

Цель выставки «А.П. Чехов и И. А. Бунин» – показать не просто двух классиков из учебника, а живых людей, их теплое общение, творческие споры и взаимную поддержку. Особое место в экспозиции занимает ялтинский период, когда Белая дача Чехова являлась центром притяжения для русской интеллигенции.

Посетители увидят, как Бунин стал не просто гостем, а близким другом знаменитой семьи Чеховых, и какое влияние крымская природа и творческая среда оказали на формирование его уникального литературного стиля, благодаря которому он получил Нобелевскую премию.

На выставке будут представлены редкие документальные свидетельства из фондов музея, включая письма А.П. Чехова к И.А. Бунину, уникальные фотографии писателей и их окружения, а также личные вещи, создающие эффект присутствия, например, плетеное кресло-качалка из ялтинского дома.

источник: пресс-служба администрации Ялты