Новичковая встреча отряда «ЛизаАлерт» Крым в Керчи

Новичковая встреча отряда «ЛизаАлерт» Крым состоится 23 апреля.

Вы хотели узнать о том, как искать, где искать, когда искать и чем вообще можно быть полезным? Мы расскажем, по каким методикам мы ищем и какие бывают виды поисков. Вы познакомитесь с различными направлениями нашей деятельности, а также получите ответы на любые вопросы. Ждём вас в субботу 23 апреля в 16:00 по адресу г.Керчь, ул.Дубинина, 9/19 (библиотека). Ориентировочная продолжительность встречи — 2 часа, — обращаются к потенциальным участникам встречи активисты Отряда.