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Новичковая встреча отряда «ЛизаАлерт» Крым в Керчи

Новичковая встреча отряда «ЛизаАлерт» Крым в Керчи

Опубликовал: КрымPRESS в Жизнь в Крыму 20:28 14.04.2022

Новичковая встреча отряда «ЛизаАлерт» Крым состоится  23 апреля.

Вы хотели узнать о том, как искать, где искать, когда искать и чем вообще можно быть полезным? Мы расскажем, по каким методикам мы ищем и какие бывают виды поисков.  Вы познакомитесь с различными направлениями нашей деятельности, а также получите ответы на любые вопросы.  Ждём вас в субботу 23 апреля в 16:00 по адресу г.Керчь, ул.Дубинина, 9/19 (библиотека).  Ориентировочная продолжительность встречи — 2 часа, — обращаются к потенциальным участникам встречи активисты Отряда. 

Регистрация обязательна: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfhAZaBhUtpD.. Ответственный за мероприятие: Ольга Халиляева https://vk.com/id296515098

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Новичковая встреча отряда «ЛизаАлерт» Крым в Керчи


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