Новобранцы спортроты ЦСКА из Севастополя приняли Военную присягу

Церемония прошла 23 мая в Москве в крытом легкоатлетическо-футбольном комплексе ЦСКА. Спортивная рота ЦСКА (г. Севастополь) пополнилась 46-ю высококвалифицированными спортсменами, больше половины из которых являются мастерами спорта России по олимпийским видам спорта: вольной и греко-римской борьбе, лёгкой и тяжёлой атлетике, волейболу, гандболу и другим. Впервые призвались спортсмены, представляющие вид спорта муай тай. Среди новобранцев один мастер спорта международного класса, 31 мастер спорта и 14 кандидатов в мастера спорта России.

Сегодня военнослужащие нашей роты в присутствии почетных гостей, родных и близких принесли Военную присягу на верность Отечеству! Традиционно ритуал Военной присяги является заключительным мероприятием «курса молодого бойца». В ближайшее время военнослужащие будут направлены для подготовки к соревнованиям различного уровня в составе сборной России, – рассказал командир севастопольской спортивной роты ЦСКА майор Пётр Недомерков.

Всего в ряды Вооружённых Сил РФ призваны 239 спортсменов — членов сборных команд страны и новых субъектов Российской Федерации. Они пополнили ряды шести спортивных рот ЦСКА. Новобранцы четырёх спортивных рот — из Москвы (дер. Ватутинки), Московской области (г. Балашиха), Севастополя, а также роты новых субъектов РФ — присягали на верность Отечеству в столице. Две спортивных роты ЦСКА — Санкт-Петербург и Самара — призывались в своих городах.

В различных видах спорта звания и разряды присваиваются по различным критериям, поэтому необязательно иметь звание мастера спорта, можно быть и кандидатом в мастера спорта, и разрядником, самое главное — быть членом сборной команды региона для новых территорий или членом сборной команды страны для других пяти рот, — прокомментировал начальник ЦСКА полковник Артём Громов.

С приветственным словом к новобранцам обратился и Врио начальника Управления физической подготовки и спорта ВС РФ полковник Владимир Неваев:

Хотелось бы, в первую очередь, поздравить наше молодое пополнение, наших будущих великих спортсменов с вступлением в дружный воинский коллектив Центрального спортивного клуба Армии. Сегодня ЦСКА является одним из сильнейших клубов нашей Родины и, в целом, успешно выступает на мировой арене. Еще раз хочу всех поздравить с принятием Военной присяги, пожелать всем с честью и достоинством пронести свой воинский долг и показать те результаты, к которым вы сегодня готовитесь!

В рамках церемонии полковник Владимир Неваев вручил государственные и ведомственные награды – Орден почета, звание «Заслуженный работник физической культуры», медали «За воинскую доблесть», «За укрепление боевого содружества», «За отличие в военной службе II и III степени, а также Почетные грамоты Министерства обороны РФ.

Начальник ЦСКА полковник Артем Громов вручил медали «100 лет Центральному спортивному клубу Армии» представителям югославского спортивного сообщества «Партизан» Желько Танасковичу и Неделько Савичу.

источник: пресс-служба филиала ФАУ МО РФ ЦСКА (г. Севастополь)

Просмотры: 11