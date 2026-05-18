Новое требование Центробанка: МФО запретят проставлять за клиента согласие на допуслуги

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 12:27 18.05.2026

Проставлять за клиента согласие на получение дополнительных услуг микрофинансовым организациям запретят по аналогии с действующими ограничениями в банковской сфере. Соответствующие требования установлены в новой редакции базового стандарта для МФО. «Парламентская газета» выясняла, насколько радикально нововведение поможет снизить количество недобросовестных практик на финансовом рынке.

Согласно опубликованному на сайте ЦБ документу, микрофинансистам запрещается проставлять за клиента согласие на получение дополнительных услуг, в том числе если они предлагаются не одновременно с заключением договора. Стандарт также обязывает МФО предоставлять потребителям на всех этапах оказания дополнительной услуги полную информацию о ней и ее поставщике, праве отказаться от услуги и влиянии этого на условия займа.

В целом обновленный документ актуализирует требования к МФО с учетом положений действующего законодательства. В том числе он уточняет порядок и сроки рассмотрения микрофинансовыми организациями обращений потребителей, информирования о заключаемых договорах и их рисках, а также отдельные требования к деятельности в сфере взыскания просроченной задолженности.

Утвержденная Банком России новая редакция базового стандарта для МФО, по сути, вводит проактивную защиту потребителей финансовых услуг, пояснил «Парламентской газете» первый зампредседателя Комитета Государственной Думы по финансовому рынку Константин Бахарев.

В данном случае это касается клиентов микрофинансовых организаций, — указал он. — И эта защита должна быть обеспечена на том же уровне, что и у клиентов банков, в отношении которых действует банковский стандарт.

Депутат напомнил, что ранее были утверждены требования стандарта для кредитных организаций, включающие в том числе запрет проставлять за клиента согласие на получение дополнительных услуг при оформлении договора кредита.

Ровно такие же требования сейчас регулятор устанавливает для микрофинансовых организаций, — уточнил Бахарев. — Кроме того, микрофинансовые организации должны будут в случае оказания каких-то дополнительных услуг предоставлять потребителям о ней полную информацию. И не только подробности о поставщике или поставщиках, но самое главное, информировать их о праве отказаться от этой услуги.

Кроме того, МФО должны отдельно указать, если эта услуга влияет на условия предоставления займа.

И точно так же, как в свое время мы приняли стандарт для банков, в отношение микрофинансовых организаций будут действовать требования в отношении визуальных и других дополнительных приемов, а именно размера шрифта, его вида, цвета. Нельзя будет привлекать с их помощью внимание потребителей к самым выгодным условиям договора, но при этом скрывать остальные, менее выгодные, — подчеркнул Константин Бахарев.

В целом же, по словам депутата, все предложенные ЦБ нормы направлены на более эффективную защиту прав и законных интересов клиентов микрофинансовых организаций. Их применение позволит снизить количество недобросовестных практик при предоставлении займов.

источник: «Парламентская газета»

