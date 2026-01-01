Новое в законах с 1 января 2026 года: НДС, МРОТ и пенсионный возраст поднимают

С января в стране вырастет НДС, но также – минимальный размер оплаты труда, прожиточный минимум и ряд социальных пособий, пенсионерам проиндексируют пенсии, но поднимут пенсионный возраст, участники СВО получат новые льготы, на дорогах появятся новые знаки, а сигареты и алкоголь подорожают. Главные законодательные новшества первого месяца нового года – в подборке РИА Новости Крым.
Зарплаты и «соцпакет»
С 1 января минимальный размер оплаты труда вырастет более чем на 20% – до 27 093 рублей. Также увеличится прожиточный минимум на душу населения – с 17 733 до 18 939 рублей, для трудоспособного населения – с 19 329 до 20 644, для пенсионеров – с 15 250 до 16 288, а для детей – с 17 201 до 18 371 рублей.
Минимальный доход для получения единого пособия на ребенка возрастет вдвое: ранее такое пособие могли оформить те семьи, где каждый трудоспособный член семьи имеет доход не более 4 МРОТ. Теперь – 8 МРОТ.
Рост пенсий и повышение пенсионного возраста
Страховые пенсии проиндексируют на 7,6%. Кроме того, традиционно каждый новый месяц дает прибавку к пенсии тем, кто достиг 80-летия. Отметившим этот юбилей в декабре прибавят 100% фиксированной выплаты в январе – 9584,69 рублей. Индексация пройдет автоматически, заявления в Социальный фонд подавать не нужно.
Возраст выхода на пенсию увеличивается: страховая по старости мужчинам теперь будет положена с 64 лет, женщинам – с 59, социальная – мужчинам, достигшим 69 лет и женщинам с 64 лет.
Налоговые изменения
С нового года основная ставка НДС увеличится на 2% – с 20 до 22%. Льготная ставка в 10% для всех социально значимых товаров сохраняется – это продукты питания, лекарства и медицинская продукция, товары для детей, издания периодической печати, книги, племенные сельскохозяйственные животные. При этом из перечня исключены молокосодержащие продукты с заменителем молочного жира – они также будут облагаться по ставке 22%.
Документом также предусматривается снижение порога годовой выручки, при котором у предпринимателей, применяющих упрощенную или патентную систему налогообложения, возникает обязанность уплачивать НДС.
Военный блок
Также с января в РФ заработает ряд законов, направленных на поддержку участников специальной военной операции, их родных и близких. В частности, вводятся льготы по транспортному и земельному налогам. Кроме того, продлеваются кредитные каникулы – их срок рассчитывается как период мобилизации, контракта или участия в СВО плюс 180 дней после окончания службы. Для мобилизованных владельцев малого и среднего бизнеса срок меньше – период мобилизации плюс 90 дней. При этом, если участник СВО попадает в госпиталь из-за ранения или болезни, он также сможет продлить кредитные каникулы на время лечения.
С 2026 года на срочную военную службу станут призывать не дважды в год, а круглогодично – с 1 января по 31 декабря на основании указа Президента РФ. В течение всего года будут организовывать медицинское освидетельствование, профессиональный психологический отбор и заседания призывной комиссии. Но общие сроки отправки призывников к местам прохождения военной службы не изменятся – с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря. За несообщение в военкомат о выезде с места жительства на срок более 3 месяцев последуют штрафы.
За рулем
С начала года в РФ появятся новые дорожные знаки: вертикальный знак «Стоп-линия», знак «Глухие пешеходы», знак «Рекомендуемая скорость при проезде искусственной неровности», новый знак с указанием времени действия, который станет дополнительным к другим знакам. Также изменится размер парковочного места при последовательном размещении автомобилей вдоль края дороги – для оптимизации дорожного полотна разметка станет на 25 см уже.
Заселяться в гостиницы разрешат по водительскому удостоверению. Использовать такой документ вместо паспорта позволят также в санаториях, кемпингах, домах отдыха, пансионатах и так далее..
И другие изменения…
- …абонентам: в новом году тарифы за ЖКУ повысят дважды. С 1 января для всех регионов на единый индекс – 1,7%, с 1 октября – еще от 8 до 22% в зависимости от региона.
- …самозанятым: плательщики НПД смогут оформить больничный. Для этого нужно зарегистрироваться в территориальном отделении СФР и добровольно уплачивать страховые взносы в течение минимум полугода.
- …девятиклассникам: у тех, кто не сдал экзамены после девятого класса, появится возможность параллельно с подготовкой к пересдаче бесплатно обучаться по программам профессиональной подготовки рабочих, служащих.
- …клиентам банков: штрафы за навязывание дополнительных банковских услуг увеличиваются в несколько раз и составят от 50 до 150 тысяч рублей для должностных лиц и от 200 до 500 тысяч – для организаций (до этого – 2-4 тысячи и 20-40 тысяч соответственно). Также банки усилят антимошеннические меры.
- …потребителям: акцизы на алкоголь и сигареты, в том числе – электронные, увеличиваются. Это значит, цены на эти товары тоже повысятся.
- …мигрантам: МВД и органы управления образованием будут оперативно обмениваться информацией о детях мигрантов.
- …иноагентам: снимаются налоговые льготы, устанавливается единая ставка НДФЛ в размере 30%
- … в честь Нового года: зимние каникулы начнутся с 31 декабря и продлятся 12 дней подряд. Работающие по пятидневке будут отдыхать до 11 января включительно. Тем, кого привлекут к труду в новогодние каникулы, работу оплатят в двойном размере или предоставят другой день отдыха.
