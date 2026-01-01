Новое в законах с 1 января 2026 года: НДС, МРОТ и пенсионный возраст поднимают

Зарплаты и «соцпакет»

С 1 января минимальный размер оплаты труда вырастет более чем на 20% – до 27 093 рублей. Также увеличится прожиточный минимум на душу населения – с 17 733 до 18 939 рублей, для трудоспособного населения – с 19 329 до 20 644, для пенсионеров – с 15 250 до 16 288, а для детей – с 17 201 до 18 371 рублей. Минимальный доход для получения единого пособия на ребенка возрастет вдвое: ранее такое пособие могли оформить те семьи, где каждый трудоспособный член семьи имеет доход не более 4 МРОТ. Теперь – 8 МРОТ.

Размер единого пособия для беременных женщин проиндексируют с учетом изменения величины прожиточного минимума в соответствующем регионе. На такое пособие могут претендовать будущие мамы, которые встали на учет в женской консультации до 12-й недели беременности; посещают врача в ключевые периоды: 10-14 недель, 18-22 недели и 30-32 недели; проходят по имущественным критериям и доходам семьи. Кроме того, с января в стране расширяются меры поддержки семей, в том числе вводится новая выплата для работающих родителей двух и более детей, женщины, удостоенные звания «Мать-героиня», будут получать социальные гарантии наравне с Героями России и Героями Труда.

Страховые пенсии проиндексируют на 7,6%. Кроме того, традиционно каждый новый месяц дает прибавку к пенсии тем, кто достиг 80-летия. Отметившим этот юбилей в декабре прибавят 100% фиксированной выплаты в январе – 9584,69 рублей. Индексация пройдет автоматически, заявления в Социальный фонд подавать не нужно. Возраст выхода на пенсию увеличивается: страховая по старости мужчинам теперь будет положена с 64 лет, женщинам – с 59, социальная – мужчинам, достигшим 69 лет и женщинам с 64 лет. Для будущих пенсионеров-родителей тоже есть изменения: с нового года снимаются ограничения по учету в страховом стаже периодов ухода за ребенком в возрасте до 1,5 лет. Раньше в стаж засчитывалось не более 6 лет в общей сложности, а это значит – только периоды ухода за четырьмя детьми. С января ограничение в 6 лет и 4 детей будет снято. В стаж войдут периоды ухода за всеми детьми независимо от их количества, а повышенный индивидуальные пенсионный коэффициент 5,4 начнут начислять не только за четвертого, но и за каждого последующего малыша.

Налоговые изменения

С нового года основная ставка НДС увеличится на 2% – с 20 до 22%. Льготная ставка в 10% для всех социально значимых товаров сохраняется – это продукты питания, лекарства и медицинская продукция, товары для детей, издания периодической печати, книги, племенные сельскохозяйственные животные. При этом из перечня исключены молокосодержащие продукты с заменителем молочного жира – они также будут облагаться по ставке 22%. Документом также предусматривается снижение порога годовой выручки, при котором у предпринимателей, применяющих упрощенную или патентную систему налогообложения, возникает обязанность уплачивать НДС.

Закон предусматривает поэтапное снижение этого порога: с 2026 года с 60 миллионов до 20 миллионов рублей, с 2027 года – до 15 миллионов, с 2028 года – до 10 миллионов рублей. Порог выручки снижается, чтобы не допустить распространения схем дробления бизнеса.

Также закон с 2026 года отменяет освобождение от НДС операций и услуг, связанных с обслуживанием банковских карт, а также передачей и обработкой данных между участниками расчетов ( процессинг, эквайринг ).

Военный блок

Также с января в РФ заработает ряд законов, направленных на поддержку участников специальной военной операции, их родных и близких. В частности, вводятся льготы по транспортному и земельному налогам. Кроме того, продлеваются кредитные каникулы – их срок рассчитывается как период мобилизации, контракта или участия в СВО плюс 180 дней после окончания службы. Для мобилизованных владельцев малого и среднего бизнеса срок меньше – период мобилизации плюс 90 дней. При этом, если участник СВО попадает в госпиталь из-за ранения или болезни, он также сможет продлить кредитные каникулы на время лечения. Узнайте больше: Зима в Севастополе = коллапс: часть дорог для общественного транспорта перекрыты С 2026 года на срочную военную службу станут призывать не дважды в год, а круглогодично – с 1 января по 31 декабря на основании указа Президента РФ. В течение всего года будут организовывать медицинское освидетельствование, профессиональный психологический отбор и заседания призывной комиссии. Но общие сроки отправки призывников к местам прохождения военной службы не изменятся – с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря. За несообщение в военкомат о выезде с места жительства на срок более 3 месяцев последуют штрафы.

Еще с 1 января на 4% возрастут страховые суммы, единовременные пособия и ежемесячные денежные компенсации при гибели или увечьях на службе.

За рулем

С начала года в РФ появятся новые дорожные знаки: вертикальный знак «Стоп-линия», знак «Глухие пешеходы», знак «Рекомендуемая скорость при проезде искусственной неровности», новый знак с указанием времени действия, который станет дополнительным к другим знакам. Также изменится размер парковочного места при последовательном размещении автомобилей вдоль края дороги – для оптимизации дорожного полотна разметка станет на 25 см уже. Заселяться в гостиницы разрешат по водительскому удостоверению. Использовать такой документ вместо паспорта позволят также в санаториях, кемпингах, домах отдыха, пансионатах и так далее..

И другие изменения…