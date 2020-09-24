Горячие новости
Главная | Новости Севастополя | «Новое время» — в Севастополе

crimeapress_news

«Новое время» - в Севастополе

«Новое время» — в Севастополе

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Севастополя 13:55 24.09.2020

В Севастополе стартовал XVI международный салон изобретений и новых технологий «Новое время». В церемонии открытия выставки приняли участие вице-губернатор Севастополя Мария Литовко, руководитель Роспатента Григорий Ивлиев, председатель центрального совета Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов Антон Ищенко и другие почетные гости.

У нас представлены не только местные изобретения, но также из других регионов и стран. Мы будем рады поддерживать молодых изобретателей и надеемся на взаимодействие, чтобы изобретения смогли реализоваться, — отметила Мария Литовко.

«Новое время» - в Севастополе

По словам вице-губернатора, молодые изобретатели могу принять участие в гранте «Легкий старт».

Мы помогаем молодым людям открыть бизнес. Это может быть и в отношении тех продуктов, которые мы здесь увидим, — сказала Литовко.

«Новое время» - в Севастополе

Руководитель Роспатента подчеркнул, что подобные салоны помогают открыть российские изобретения миру.

Салон — это дополнительная экспертиза изобретений, которым нужно признание. Мировая патентная система общая. Если что-то изобретено в одном уголке мира, об этом должны знать везде. Кроме того, выставка — это поддержка изобретательской деятельности, — отметил Григорий Ивлиев.

«Новое время» - в Севастополе

В этом году на выставке представлено более 400 проектов в сфере судостроения, информационной безопасности, здоровья, промышленного производства. Салон продлиться в Севастополе до 26 сентября.

«Новое время» - в Севастополе

Фото: пресс-служба правительства Севастополя.

«Новое время» - в Севастополе

Комментарии для сайта Cackle

Loading...

Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2020 гг.