«Новое время» — в Севастополе

В Севастополе стартовал XVI международный салон изобретений и новых технологий «Новое время». В церемонии открытия выставки приняли участие вице-губернатор Севастополя Мария Литовко, руководитель Роспатента Григорий Ивлиев, председатель центрального совета Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов Антон Ищенко и другие почетные гости.

У нас представлены не только местные изобретения, но также из других регионов и стран. Мы будем рады поддерживать молодых изобретателей и надеемся на взаимодействие, чтобы изобретения смогли реализоваться, — отметила Мария Литовко.

По словам вице-губернатора, молодые изобретатели могу принять участие в гранте «Легкий старт».

Мы помогаем молодым людям открыть бизнес. Это может быть и в отношении тех продуктов, которые мы здесь увидим, — сказала Литовко.

Руководитель Роспатента подчеркнул, что подобные салоны помогают открыть российские изобретения миру.

Салон — это дополнительная экспертиза изобретений, которым нужно признание. Мировая патентная система общая. Если что-то изобретено в одном уголке мира, об этом должны знать везде. Кроме того, выставка — это поддержка изобретательской деятельности, — отметил Григорий Ивлиев.

В этом году на выставке представлено более 400 проектов в сфере судостроения, информационной безопасности, здоровья, промышленного производства. Салон продлиться в Севастополе до 26 сентября.

Фото: пресс-служба правительства Севастополя.