Новогоднее обращение Главы Республики Крым Сергея Аксёнова.

Дорогие друзья! От всей души поздравляю вас с Новым 2021 годом!

Новогодние праздники – это время, когда сбываются мечты. Когда люди проявляют свои лучшие качества: душевную щедрость, доброту, стремление дарить окружающим радость.

Это время, когда вся семья собирается у домашнего очага. Когда мы с особенной ясностью понимаем, как дороги нам наши родные и близкие, наши друзья. И как важно при любых обстоятельствах находить время для душевного общения, для добрых дел.

Дорогие земляки! 2020 год принес нам серьезные испытания. Главными вызовами стали пандемия коронавируса и самая сильная за многие десятилетия засуха.

К сожалению, пандемия унесла человеческие жизни. Приношу самые искренние и глубокие соболезнования всем, кто потерял родных и близких.

К работе сферы здравоохранения было и есть немало справедливых претензий. Однако мы должны помнить, что наша медицина работает в условиях экстремальных перегрузок. В условиях, когда не хватает специалистов, а нагрузка на медицинских работников значительно превышает норму.

Но даже в таких условиях наши медики с честью выполняют свой долг. Они – настоящие герои! Наша медицина в целом выдержала испытание и справляется с вызовом пандемии.

В то же время мы видим, что системы здравоохранения многих стран оказались на грани коллапса.

Хочу особо отметить, что ситуация могла быть намного хуже, если бы не ответственность и дисциплина всех крымчан. Наши земляки проявили свои лучшие качества: единство, терпение, готовность прийти на помощь друг другу. Это выразилось, в том числе, в широком размахе волонтерского движения.

Спасибо вам огромное, друзья!

Колоссальные ресурсы на всех уровнях сегодня задействованы и для обеспечения надежного водоснабжения Крыма. Дефицит пресной воды – давняя крымская проблема, которая обострилась в связи с водной блокадой и засухой.

Отмечу, что за последние полтора года принят ряд мер по разработке и разведке новых запасов подземных вод. Сегодня из этих запасов обеспечивается более половины воды, которую потребляет Симферополь. К апрелю месяцу мы подадим в систему водоснабжения крымской столицы еще 40 тысяч кубометров воды в сутки.

Уверен, что с помощью федерального центра вопрос надежного водоснабжения Крыма будет успешно решен.

Уважаемые друзья! При всех испытаниях, которые принес нам 2020 год, в нем было одно главное достоинство: он еще раз показал нам силу и ценность нашего единства. За год мы прошли большой путь, многого достигли. Причем наибольшие успехи достигнуты там, где власть и общественность действовали вместе, максимально объединяли свои усилия.

В моменты испытаний у общества есть два пути.

Первый – это тупиковый путь взаимных нападок, обвинений, раздражения и недовольства.

Второй – конструктивный путь сотрудничества власти и общества, совместной работы над исправлением недостатков.

Российский Крым выбирает путь сотрудничества, согласия и взаимного доверия. Это основа всего. Без доверия, без готовности слушать и слышать друг друга никакое движение вперед невозможно.

Давайте будем работать вместе и в следующем году. Власть обязана учитывать мнение людей, мнение каждого крымчанина. Это моя принципиальная позиция. Более того, власть нуждается в вашей помощи. Ваши советы, обращения и пожелания, ваша конструктивная критика помогают нам принимать правильные решения.

Будущее Крыма и России зависит от каждого из нас. Это не лозунг и не красное словцо. Это закон и правда жизни. Эту правду в полной мере доказали наши предки, в том числе и на полях сражений.

Великая Победа, 75-летие которой мы отметили в 2020 году, сложена из героизма и личного мужества миллионов наших воинов.

Из самоотверженности и патриотизма миллионов тружеников тыла.

Это пример для всех нас.

Уверен, что сплотившись вокруг нашего национального лидера, вокруг общих целей и ценностей, мы дадим достойный ответ на любые вызовы, решим любые задачи.

А наш любимый Крым станет передовым и процветающим регионом великой России.

Пусть новый год принесет в каждую семью здоровье и благополучие, радость и мир! Пусть вам сопутствует успех! Пусть сбудутся самые заветные мечты!

С праздником! С Новым годом!