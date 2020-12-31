Новогоднее поздравление главы администрации Керчи Сергея Бороздина

Дорогие керчане!

Уходит в историю 2020 год, уступая место новым событиям и достижениям. Под бой курантов в каждый дом войдет новый 2021 год. Пусть он принесет с собой мир, добро и любовь. Подарит надежду на исполнение желаний. Желаний о том, чтобы здоровы и счастливы были дорогие нам люди, дети радовали успехами, чтобы родные и близкие согревали душевным теплом, а работа была отмечена профессиональными успехами.

Уходящий год был непростым, во многом непредсказуемым, он ставил перед нами сложные задачи, не раз испытывал на прочность. Но мы прожили его достойно. Совместными усилиями решали проблемы, трудились на благо родного города, достигали новых высот. Несмотря на все сложности уходящего года, город жил и развивался.

Этот год отмечен масштабными работами по благоустройству Керчи, строительством социально значимых объектов, большим количеством отремонтированных дорог.

У нас много планов и проектов, которые предстоит реализовать в новом году. Уверен, что всё у нас получится, благодаря нашей сплоченности, керчане, трудолюбию и любви к родному городу!

Дорогие земляки!

Желаю каждому из вас крепкого здоровья, улыбок, радости и благополучия. Пусть в каждом доме будет уют и достаток!

Пусть все добрые начинания сопровождают успех и уверенность в собственных силах! Пусть сбудутся все мечты!

Пусть 2021 год станет годом хороших перемен, знаковых событий! Пусть в каждую семью он принесет счастье и любовь!

С Новым годом!.

Глава администрации города Керчи Сергей Бороздин.