Новогодние чудеса от крымских пожарных

Ежегодно сотрудники МЧС России участвуют в благотворительных акциях, дарят праздничную атмосферу тем, кому больше всего не хватает домашнего тепла и уюта. Пожарные приезжают к воспитанникам детских домов и школ-интернатов, исполняют самые заветные мечты. И наступающий Новый год не исключение.

В День Святого Николая (19 декабря) в Лозовскую специальную школу-интернат приехали «пожарные» Дед Мороз и Снегурочка, чтобы поздравить детей-сирот с наступающими праздниками. Для ребят провели конкурсы, рассказали о безопасности и вручили долгожданные подарки.

За несколько недель до мероприятия ребята написали письма, где попросили у доброго волшебника то, что так давно хотели. А наши сотрудники выполнили их просьбы и привезли желаемое. Ребята были счастливы и поблагодарили Деда Мороза со Снегурочкой за новогоднее чудо, — рассказали в ГУ МЧС России по РК.

Точно такое же мероприятие также прошло 19 декабря и в Керчи. Сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы посетили подшефный детский дом и поздравили ребят с наступающими праздниками.