Новогодние каникулы в Ессентуках и других российских курортах: ограничения отдых не испортят

Новость так себе, но это реальность, от которой никуда не деться. Во всех популярных для туризма и отдыха регионах России действуют ограничения. Так что встреча Нового года, зимние каникулы, отпуск, рождественские выходные в этом сезоне будут немного скомканы. Крым и Карелия, Сочи и Анапа, Санкт-Петербург и Алтай… Антикоронавирусные ограничения и меры предосторожности действуют везде. Тем не менее, российские курорты ждут гостей и готовы обеспечить им достойный отдых.

Выбрать Ессентуки отели достаточно просто, достаточно перейти по указанной ссылке на портал Едем-в-Гости.RU. И первый совет: надо поторопиться. Да, ограничения, да масочный режим, да, запрет на ночные банкеты и шоу-программы, но три четверти мест в отелях уже забронировано.

В принципе, все россияне делятся на две категории (когда речь заходит о встрече Нового года).

Первая – отчаянные домоседы. Такой НГ «в стиле ретро»: с телевизором, «Новогодним огоньком», оливье и бенгальскими огнями.

Вторая – искатели приключений. В прежние годы железные птицы уносили тысячи соотечественников в конце декабря куда-нибудь в Таиланд и Вьетнам, на Кубу и Гоа. Границы закрыты и любители активного отдыха и путешествий «осваивают» родные просторы. Отсюда – востребованность «наших» курортов.

Массовое бронирование мест в отелях и пансионатах, санаториях и домах отдыха объясняется еще и гибким маркетингом. Отсюда совет второй: внимательно изучайте на сайте ценовые предложения, условия, бонусы и действующие акции и скидки. В частности, при выборе гостиниц Кавказских Минеральных Вод есть смысл задействовать фильтры, ограничивающие зоны поиска:

конкретному месту проживаний (например, те же Ессентуки),

расположение отеля (центр или тихое место, рядом с транспортными узлами или достопримечательностями),

звездность,

питание,

удобства,

развлечения (и баня тоже).

Обратите внимание: каждый отобранный конкретный вариант кликабелен, иллюстрирован фотографиями, отзывами (рейтингом) гостей и постояльцев. В этом третий совет: не спешите, ознакомьтесь со всеми нюансами каждого предложения гостиниц. WI-Fi, понятно, в ХХI веке есть везде, а вот обустроенный паркинг или бассейн – как говорится, варианты…

Даже выбрав отель в Ессентуках по душе и вкусу, важно помнить, что эта зима полна антиковидных ограничений (чтобы не было испорченного настроения от диссонанса ожиданий и «суровой действительности»). И это главный совет на сегодня. Ночных ресторанов и банкетов не будет, равно как и «общей» встречи Нового года и фуршета под елкой, да под звон курантов. Массовые уличные гуляния – тоже табу.

Отели уже готовят контрпредложения: от «поздравления в номер» до елки во дворе с соблюдением соцдистанции. Такие спецпредложения и вынужденные акции тоже есть смысл уточнять прямо на сайте edem-v-gosti.ru в режиме онлайн. Турбизнес и объекты размещения обещают совместить и сохранность здоровья гостей и гарантию их отличного Новогоднего настроения.