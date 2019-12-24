Новогодние каникулы в Севастополе — более двухсот праздничных мероприятий

В Правительстве Севастополя обещают: во время новогодних каникул севастопольцев и гостей города ждет насыщенная программа – праздничные концерты и мероприятия развернутся как на открытых сценах города, так и в стенах учреждений культуры.
Особое внимание нами уделяется совместной работе с Департаментом труда и социальной защиты, Департаментом образования и науки, Управлением по делам молодежи и спорта и благотворительными общественными организациями города. В рамках взаимодействия, учреждениями культуры города Севастополя передано более трех тысяч пригласительных билетов на Новогодние детские представления, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя начальника Главного управления культуры Николая Краснолицкого.
Старт Новогодним мероприятиям в Севастополе дали 21 декабря 2019 года торжественным открытием главной городской елки. Учреждения культуры совместно с муниципальными образованиями города проведут также праздничные открытия Новогодних елок в пригородной зоне.
В течение праздничных дней (до 14 января 2020 года) в учреждениях культуры и досуга запланировано более 200 различных мероприятий: детских спектаклей, праздников, концертов, мастер-классов, театрализованных и развлекательных программ, тематических праздников и выставок, которые будут интересны не только детям, но и их родителям.
31 декабря 2019 года все желающие смогут встретить наступающий Новый 2020-й год на площади Нахимова у главной новогодней елки города. В 22:00 начнется новогодняя концертная программа: яркие выступления артистов, поздравления и пожелания счастья от Деда Мороза и Снегурочки, интерактивные игры. В полночь под звуки курантов над площадью Нахимова зрители смогут увидеть праздничный фейерверк, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.
В период новогодних каникул не прекращают свою работу многочисленные музеи и культурные центры. Многие из музейных учреждений готовят свои новогодние мероприятия. Дополнительно ознакомиться с расписанием мероприятий, а также получить информацию о наличии и стоимости билетов можно на официальных сайтах учреждений культуры и в кассах.
В ближайшие дни запланировано:
- Открытие Новогодней елки в городе Инкерман: парк «Центральный» — 25 декабря в 17:00.
- Культурно массовое мероприятие, посвященное празднованию Нового года в Качинском муниципалитете пройдёт на площади перед администрацией — 25 декабря в 14:00
- Открытие Новогодней елки в Орлиновском муниципалитете будет на площади перед зданием Дома Культуры в с. Орлиное — 26 декабря в 15:00.
- Севастопольский академический русский драмтеатр им. А.В. Луначарского — премьера спектакля «Щелкунчик». Спектакли: «Самая рыжая сказка», «Приключения очень важного чемоданчика», «Сто поцелуев принцессы», «Русалочка», «Праздник с драконами», «Веселое Рождество с привидениями».
- Севастопольский театр юного зрителя — новогодние спектакли для детей: «День рождения Снегурочки», Как Иванушка за Дедом Морозом летал», «Сказка о маленьком козлике», «Морозко».
- Севастопольский академический театр танца им. В.А. Елизарова — премьера спектакля для детей «Волшебная лампа Алладина».
- Дворец культуры рыбаков: с 25 декабря 2019 г. по 7 января 2020 года: театр имени Кукол ГБУК «Дворец культуры рыбаков»: спектакли по сказкам «Стойкий оловянный солдатик», «Сказка о Хрустальной туфельке», «Тайна заколдованного царевича».
- Севастопольский центр культуры и искусств: спектакли «Алладин» и «Щелкунчик и Мышиный Король». 27, 28, 29 декабря 2019: новогоднее шоу для взрослых «1000 и 1 новогодняя ночь».
- 5 января 2018 года в 12:00 во Дворце культуры рыбаков, запланировано проведение традиционной благотворительной Рождественской ёлки. Артисты дворца проведут для детей тематическую конкурсно-игровую театрализованную программу и покажут новогоднюю «Сказку о Хрустальной туфельке».
- 7 января 2018 года с 11:00 состоится традиционный крестный ход по центру города. Маршрут общегородского шествия — от ворот Покровского собора к главной площади города где будет отслужен молебен.