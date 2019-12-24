Новогодние каникулы в Севастополе — более двухсот праздничных мероприятий

В Правительстве Севастополя обещают: во время новогодних каникул севастопольцев и гостей города ждет насыщенная программа – праздничные концерты и мероприятия развернутся как на открытых сценах города, так и в стенах учреждений культуры.

Особое внимание нами уделяется совместной работе с Департаментом труда и социальной защиты, Департаментом образования и науки, Управлением по делам молодежи и спорта и благотворительными общественными организациями города. В рамках взаимодействия, учреждениями культуры города Севастополя передано более трех тысяч пригласительных билетов на Новогодние детские представления, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя начальника Главного управления культуры Николая Краснолицкого.

Старт Новогодним мероприятиям в Севастополе дали 21 декабря 2019 года торжественным открытием главной городской елки. Учреждения культуры совместно с муниципальными образованиями города проведут также праздничные открытия Новогодних елок в пригородной зоне.

В течение праздничных дней (до 14 января 2020 года) в учреждениях культуры и досуга запланировано более 200 различных мероприятий: детских спектаклей, праздников, концертов, мастер-классов, театрализованных и развлекательных программ, тематических праздников и выставок, которые будут интересны не только детям, но и их родителям.

31 декабря 2019 года все желающие смогут встретить наступающий Новый 2020-й год на площади Нахимова у главной новогодней елки города. В 22:00 начнется новогодняя концертная программа: яркие выступления артистов, поздравления и пожелания счастья от Деда Мороза и Снегурочки, интерактивные игры. В полночь под звуки курантов над площадью Нахимова зрители смогут увидеть праздничный фейерверк, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.

В период новогодних каникул не прекращают свою работу многочисленные музеи и культурные центры. Многие из музейных учреждений готовят свои новогодние мероприятия. Дополнительно ознакомиться с расписанием мероприятий, а также получить информацию о наличии и стоимости билетов можно на официальных сайтах учреждений культуры и в кассах.

В ближайшие дни запланировано: