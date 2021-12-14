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Новогодние праздники в Ялте. Чем намерен удивить город на ЮБК?
фото: Elina Fairytale (pexels.com)

Новогодние праздники в Ялте. Чем намерен удивить город на ЮБК?

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 20:16 14.12.2021

В Отделе информационной политики Администрации города Ялты сообщили, что новогодние мероприятия в города расписаны на месяц:

Начало череде праздничных мероприятий положит ярмарка, которая 15 декабря стартует на набережной. 19 декабря, в День Святого Николая, традиционно состоится открытие городской елки и новогоднего «городка» под названием «Весёлые огни». Начало в 17:00. Кроме того, с 19 декабря по 9 января с  12:00 до 18:00, на набережной в районе стелы городам-побратимам будет проходить развлекательная программа многофункционального передвижного культурного центра (автоклуба) «Новый год идет по свету!».

Также праздничные мероприятия состоятся в общеобразовательных школах, филиалах Ялтинской централизованной клубной системы и территориальных органах.

План  проведения новогодних и рождественских праздничных мероприятий в муниципальном образовании городской округ Ялта Республики Крым  15.12.2021 – 15.01.2022

№ п/пДата/

время

МероприятиеМесто проведения

 

1.15.12.2021-15.01.2022Праздничная новогодняя и рождественская ярмаркаг. Ялта, Набережная

им. В.И.Ленина

2.15.12.2021-09.01.2022«Весело и дружно встретим Новый год»

трансляция новогодних песен «Поздравленки» Бабы Яги»

театрализованное представление

МБУК «Поляна сказок»

г. Ялта, ул. Яузы, 28

3.19.12.2021

15:00

«Предновогоднее настроение» праздничный концерт народной студии эстрадного танцаФилиал МБУК «Ялтинская централизованная клубная система»

«Ялтинский центр культуры»

г. Ялта, ул. Руданского, 8

https://vk.com.yaltacrntrculture

4.19.12.2021

17:00

«Весёлые огни»

открытие городской елки и новогоднего «праздничного городка»

г. Ялта, Набережная

им. В.И.Ленина

5.19.12.2021

17:20

«Музыка праздников»

концерт духовой музыки

г. Ялта, Набережная

им. В.И.Ленина,

район памятника В.И. Ленину

6.19.12.2021-15.01.2021«Петровская елка»

интерактивная площадка с элементами исторической реконструкции

г. Ялта, Набережная

им. В.И.Ленина,

район стелы городов-побратимов

7.19.12.2021 –

09.01.2022

12:00-18:00

«Новый год идет по свету!»

развлекательная программа многофункционального передвижного культурного центра (автоклуба)

г. Ялта, Набережная

им. В.И.Ленина,

район стелы городов-побратимов

8.20.12.2021«Новогодняя игрушка»

подведение итогов конкурса декоративно-прикладного творчества

Филиал МБУК «Ялтинская централизованная клубная система»

«Алупкинский городской Дом культуры»

г. Алупка, ул.Говыриных,15

9.20.12.2021«Новогодние ретро-игрушки»

онлайн выставка

Филиал №3

МБУК «Ялтинская централизованная клубная система» «Гаспринский поселковый клуб»

пгт Гаспра, ул. Школьная, 23

https://vk.com/gaspra_klub

1021.12.2021«Путешествие в Новый год»

новогодний концерт отделения народных инструментов

МБУ ДО «Гурзуфская детская школа искусств им. Н. и М. Полуденных» пгт. Гурзуф,

ул. Ленинградская, д. 62

11.22.12.2021«Здравствуй, зимушка-зима!»

книжная выставка

Библиотека-филиал № 26

МБУК «Ялтинская централизованная библиотечная система»

г. Ялта, пгт. Гурзуф,

ул. Подвойского, 20

12.24.12.2021«Любимый праздник – Новый год»

новогодняя инсталляция

МБУК «Поляна сказок»

г. Ялта, ул. Яузы, 28

 

13.24.12.2021«По клавишам старого года»

концерт

МБУ ДО «Гурзуфская детская школа искусств им.Н. и М. Полуденных»

пгт. Гурзуф, ул. Ленинградская, д. 62

14.24.12.2021«Сказка-почтой: история новогодней открытки»

виртуальный информационный листок

 МБУК «Ялтинская централизованная библиотечная система»

http://lib-yalta.ru

15.24.12.2021

14:00

«Символ 2022 года»

онлайн выставка детских рисунков

Филиал № 3 МБУК «Ялтинская централизованная клубная система» «Гаспринский поселковый клуб»

г. Ялта, пгт. Гаспра, ул. Школьная, 23

https://vk.com/gaspra_klub

16.24.12-25.12.2021

11:00

«Новогоднее приключение

кошки Эффи»

новогодняя сказка

Филиал № 6 МБУК «Ялтинская централизованная клубная система» «Симеизский поселковый клуб»

пгт. Симеиз, ул. Советская, 48

17.25.12.2021

16:00

«Новогодний карнавал у

Ми-фа-солек»

утренник

МБУ ДО «Гурзуфская детская школа искусств им.Н. и М. Полуденных»

пгт. Гурзуф, ул. Ленинградская, д. 62

1825.12.2021-09.01.2022«Новый год к нам мчится…»

костюмированные экскурсии

Деда Мороза и Снегурочки

МБУК «Поляна сказок»

г. Ялта, ул. Яузы, 28

 

19.26.12.2021«Рождественские гимны»

новогодний концерт хорового класса

МБУ ДО «Гурзуфская детская школа искусств им.Н. и М. Полуденных»

пгт. Гурзуф, ул. Ленинградская, д. 62

20.26.12.2021

11:00

«#Мечтай!»

новогодняя встреча

Филиал МБУК «Ялтинская централизованная клубная система» «Форосский поселковый клуб»

пгт. Форос

ул. Космонавтов, 6

21.27.12.2021

13:00

«На планете Земля Новый год»

праздничный концерт

Ялтинское местная организация

Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество слепых»

г. Ялта,

ул. Дзержинского,8

22.27.12.2021«Новогодний переполох»

выставка

Библиотека-филиал №25 МБУК «Ялтинская централизованная библиотечная система»

г. Ялта, ул. Руданского, 8

23.28.12.2021

14:00

«Снежная королева»

новогодний спектакль

ЯО ГАУРК ГАМТРК

«Ялтинский театр им. А.П. Чехова»

г. Ялта,

ул. Екатерининская,13

(по пригласительным билетам)

24.29.12.2021

16:00

«Песни новогодние»

конкурс караоке

Филиал №2 МБУК «Ялтинская централизованная клубная система» «Никитский центр культуры»

г. Ялта, пгт. Никита, 12

25.29.12.2021

13:00

«Здравствуй, елка!»

новогодний утренник

г. Ялта, пгт. Кореиз, Севастопольское шоссе, 4

Филиал №4 МБУК «Ялтинская централизованная клубная система» «Кореизский поселковый клуб»

26.29.12.2021

15:00

«Праздник пожеланий и надежд»

новогодние посиделки

Филиал МБУК «Ялтинская централизованная библиотечная система»

«Детская городская библиотека»

г. Ялта, ул. Руданского, 8

27.29.12.2021

15:00

«В гостях у Деда мороза»

час интересных сообщений

г. Ялта, пгт. Краснокаменка, ул. Центральная, 45
28.29.12.2021

14:00

«Царевна лягушка»

новогодний спектакль

ЯО ГАУРК ГАМТРК

«Ялтинский театр им. А.П. Чехова»

г. Ялта,

ул. Екатерининская, 13

(по пригласительным билетам)

29.30.12.2021

12:00

«Новогодние чудеса»

утренник

г. Ялта, пгт. Никита, 12

Филиал №2 МБУК «Ялтинская централизованная клубная система» «Никитский центр культуры»

3031.12.2021

12:00

«Музыка праздников»

концерт духовой музыки

г. Ялта, Набережная

им. В.И.Ленина,

район квадратного фонтана

31.31.12.2021

17:00

«Новогодний калейдоскоп»

развлекательное мероприятие для детей

г. Ялта, пгт. Голубой Залив, ул. Ароматная, 6

Филиал №7 МБУК «Ялтинская централизованная клубная система»

«Клуб пос. Голубой залив»

32.31.12.2021

 

 

 

«С Новым годом, любимый город!»

трансляция праздничной программы с поздравлениями Президента Российской Федерации В.В. Путина и руководства города Ялты

г. Ялта, Набережная

им. В.И.Ленина

33.31.12.2021«Фейерверк желаний»

праздничный фейерверк

г. Ялта, Набережная им. В.И.Ленина,

г. Алупка и поселки городского типа муниципального образования городской округ Ялта

(по согласованию)

34.19.12.2021 – 19.01.2022«Зима-пора чудес»

фото-локации

г. Ялта, Набережная им. В.И.Ленина

(по согласованию)

35.01.01.2022-06.01.2022«Новогодняя кинокарусель»

кинопоказы для детей

Филиал МБУК «Ялтинская централизованная клубная система»

«Алупкинский городской Дом культуры»

г. Алупка

ул. Говыриных, 15

(по согласованию)

36.01.01.2022

10:00 -12:00

День открытых дверей

бесплатное посещение экспозиций МБУК «Ялтинский историко-литературный музей»:

 

1. «Жизнь-подвиг»;

 

2. «Ялта. Страницы истории с древнейших времён до современности» (в том числе «Золотая кладовая. Сокровища эллинов, римлян, готов из археологических памятников Большой Ялты»);

 

3. «Ялта. Век XIX-й»

1.Литературно-мемориальный дом-музей Н. З. Бирюкова; г. Ялта,

ул. Красноармейская, 5;

 

2. II этаж главного здания МБУК «Ялтинский историко-литературный музей»:

г. Ялта, ул. Пушкина, 5;

 

3.Отдел Ялтинского историко-литературного музея «Культура Ялты конца XIX – первой четверти XX вв.» г. Ялта, ул. Екатерининская, 8

 

37.02.01.2022

11:00

«Снежная королева»

новогодний спектакль

ЯО ГАУРК ГАМТРК

«Ялтинский театр им. А.П. Чехова»

г. Ялта, ул. Екатерининская, 13

(по пригласительным билетам)

03.01.2022

10:00 – 15:00

День открытых дверей

в МБУК «Поляна сказок»

МБУК «Поляна сказок»

г. Ялта, ул. Яузы, 28

38.04.01.2022

14:00

«Царевна лягушка»

новогодний спектакль

 

ЯО ГАУРК ГАМТРК

«Ялтинский театр им. А.П. Чехова»

г. Ялта, ул. Екатерининская, 13

(по пригласительным билетам)

39.07.01.2022

08.01.2022

 

«Снежная королева»

праздничное шоу

Филиал МБУК «Ялтинская централизованная клубная система»

«Алупкинский городской Дом культуры»

г. Алупка

ул. Говыриных, 15

(по пригласительным билетам);

(по согласованию)

 

40.07.01.2021

12:00

«Музыка праздников»

концерт духовой музыки

г. Ялта, ул. Пушкина,

район памятника А.С. Пушкину

41.07.01.2022

10:00 -12:00

День открытых дверей

бесплатное посещение экспозиций МБУК «Ялтинский историко-литературный музей»:

 

1. «Жизнь-подвиг»;

 

2. «Ялта. Страницы истории с древнейших времён до современности» (в том числе «Золотая кладовая. Сокровища эллинов, римлян, готов из археологических памятников Большой Ялты»);

 

3. «Ялта. Век XIX-й»

1.Литературно-мемориальный дом-музей Н. З. Бирюкова; г. Ялта,

ул. Красноармейская, 5;

 

2. II этаж главного здания МБУК «Ялтинский историко-литературный музей»:

г. Ялта, ул. Пушкина, 5;

 

3.Отдел Ялтинского историко-литературного музея «Культура Ялты конца XIX – первой четверти XX вв.» г. Ялта, ул. Екатерининская, 8

 

42.30.12.2021-31.12.2021«Новый год шагает по планете!»

мобильное поздравление ялтинцев и гостей города с Новым годом

г. Ялта, г. Алупка, поселки

(маршрут по согласованию)

43.С 25.12.2021«Ялта через века»

праздничная фотовыставка

г. Ялта, Набережная им. В.И.Ленина,

район памятника В.И. Ленину

 

В программе возможны изменения

Новогодние праздники в Ялте. Чем намерен удивить город на ЮБК?

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