Новогодние праздники в Ялте. Чем намерен удивить город на ЮБК?

В Отделе информационной политики Администрации города Ялты сообщили, что новогодние мероприятия в города расписаны на месяц:
Начало череде праздничных мероприятий положит ярмарка, которая 15 декабря стартует на набережной. 19 декабря, в День Святого Николая, традиционно состоится открытие городской елки и новогоднего «городка» под названием «Весёлые огни». Начало в 17:00. Кроме того, с 19 декабря по 9 января с 12:00 до 18:00, на набережной в районе стелы городам-побратимам будет проходить развлекательная программа многофункционального передвижного культурного центра (автоклуба) «Новый год идет по свету!».
Также праздничные мероприятия состоятся в общеобразовательных школах, филиалах Ялтинской централизованной клубной системы и территориальных органах.
План проведения новогодних и рождественских праздничных мероприятий в муниципальном образовании городской округ Ялта Республики Крым 15.12.2021 – 15.01.2022
|№ п/п
|Дата/
время
|Мероприятие
|Место проведения
|1.
|15.12.2021-15.01.2022
|Праздничная новогодняя и рождественская ярмарка
|г. Ялта, Набережная
им. В.И.Ленина
|2.
|15.12.2021-09.01.2022
|«Весело и дружно встретим Новый год»
трансляция новогодних песен «Поздравленки» Бабы Яги»
театрализованное представление
|МБУК «Поляна сказок»
г. Ялта, ул. Яузы, 28
|3.
|19.12.2021
15:00
|«Предновогоднее настроение» праздничный концерт народной студии эстрадного танца
|Филиал МБУК «Ялтинская централизованная клубная система»
«Ялтинский центр культуры»
г. Ялта, ул. Руданского, 8
|4.
|19.12.2021
17:00
|«Весёлые огни»
открытие городской елки и новогоднего «праздничного городка»
|г. Ялта, Набережная
им. В.И.Ленина
|5.
|19.12.2021
17:20
|«Музыка праздников»
концерт духовой музыки
|г. Ялта, Набережная
им. В.И.Ленина,
район памятника В.И. Ленину
|6.
|19.12.2021-15.01.2021
|«Петровская елка»
интерактивная площадка с элементами исторической реконструкции
|г. Ялта, Набережная
им. В.И.Ленина,
район стелы городов-побратимов
|7.
|19.12.2021 –
09.01.2022
12:00-18:00
|«Новый год идет по свету!»
развлекательная программа многофункционального передвижного культурного центра (автоклуба)
|г. Ялта, Набережная
им. В.И.Ленина,
район стелы городов-побратимов
|8.
|20.12.2021
|«Новогодняя игрушка»
подведение итогов конкурса декоративно-прикладного творчества
|Филиал МБУК «Ялтинская централизованная клубная система»
«Алупкинский городской Дом культуры»
г. Алупка, ул.Говыриных,15
|9.
|20.12.2021
|«Новогодние ретро-игрушки»
онлайн выставка
|Филиал №3
МБУК «Ялтинская централизованная клубная система» «Гаспринский поселковый клуб»
пгт Гаспра, ул. Школьная, 23
|10
|21.12.2021
|«Путешествие в Новый год»
новогодний концерт отделения народных инструментов
|МБУ ДО «Гурзуфская детская школа искусств им. Н. и М. Полуденных» пгт. Гурзуф,
ул. Ленинградская, д. 62
|11.
|22.12.2021
|«Здравствуй, зимушка-зима!»
книжная выставка
|Библиотека-филиал № 26
МБУК «Ялтинская централизованная библиотечная система»
г. Ялта, пгт. Гурзуф,
ул. Подвойского, 20
|12.
|24.12.2021
|«Любимый праздник – Новый год»
новогодняя инсталляция
|МБУК «Поляна сказок»
г. Ялта, ул. Яузы, 28
|13.
|24.12.2021
|«По клавишам старого года»
концерт
|МБУ ДО «Гурзуфская детская школа искусств им.Н. и М. Полуденных»
пгт. Гурзуф, ул. Ленинградская, д. 62
|14.
|24.12.2021
|«Сказка-почтой: история новогодней открытки»
виртуальный информационный листок
|МБУК «Ялтинская централизованная библиотечная система»
|15.
|24.12.2021
14:00
|«Символ 2022 года»
онлайн выставка детских рисунков
|Филиал № 3 МБУК «Ялтинская централизованная клубная система» «Гаспринский поселковый клуб»
г. Ялта, пгт. Гаспра, ул. Школьная, 23
|16.
|24.12-25.12.2021
11:00
|«Новогоднее приключение
кошки Эффи»
новогодняя сказка
|Филиал № 6 МБУК «Ялтинская централизованная клубная система» «Симеизский поселковый клуб»
пгт. Симеиз, ул. Советская, 48
|17.
|25.12.2021
16:00
|«Новогодний карнавал у
Ми-фа-солек»
утренник
|МБУ ДО «Гурзуфская детская школа искусств им.Н. и М. Полуденных»
пгт. Гурзуф, ул. Ленинградская, д. 62
|18
|25.12.2021-09.01.2022
|«Новый год к нам мчится…»
костюмированные экскурсии
Деда Мороза и Снегурочки
|МБУК «Поляна сказок»
г. Ялта, ул. Яузы, 28
|19.
|26.12.2021
|«Рождественские гимны»
новогодний концерт хорового класса
|МБУ ДО «Гурзуфская детская школа искусств им.Н. и М. Полуденных»
пгт. Гурзуф, ул. Ленинградская, д. 62
|20.
|26.12.2021
11:00
|«#Мечтай!»
новогодняя встреча
|Филиал МБУК «Ялтинская централизованная клубная система» «Форосский поселковый клуб»
пгт. Форос
ул. Космонавтов, 6
|21.
|27.12.2021
13:00
|«На планете Земля Новый год»
праздничный концерт
|Ялтинское местная организация
Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество слепых»
г. Ялта,
ул. Дзержинского,8
|22.
|27.12.2021
|«Новогодний переполох»
выставка
|Библиотека-филиал №25 МБУК «Ялтинская централизованная библиотечная система»
г. Ялта, ул. Руданского, 8
|23.
|28.12.2021
14:00
|«Снежная королева»
новогодний спектакль
|ЯО ГАУРК ГАМТРК
«Ялтинский театр им. А.П. Чехова»
г. Ялта,
ул. Екатерининская,13
(по пригласительным билетам)
|24.
|29.12.2021
16:00
|«Песни новогодние»
конкурс караоке
|Филиал №2 МБУК «Ялтинская централизованная клубная система» «Никитский центр культуры»
г. Ялта, пгт. Никита, 12
|25.
|29.12.2021
13:00
|«Здравствуй, елка!»
новогодний утренник
|г. Ялта, пгт. Кореиз, Севастопольское шоссе, 4
Филиал №4 МБУК «Ялтинская централизованная клубная система» «Кореизский поселковый клуб»
|26.
|29.12.2021
15:00
|«Праздник пожеланий и надежд»
новогодние посиделки
|Филиал МБУК «Ялтинская централизованная библиотечная система»
«Детская городская библиотека»
г. Ялта, ул. Руданского, 8
|27.
|29.12.2021
15:00
|«В гостях у Деда мороза»
час интересных сообщений
|г. Ялта, пгт. Краснокаменка, ул. Центральная, 45
|28.
|29.12.2021
14:00
|«Царевна лягушка»
новогодний спектакль
|ЯО ГАУРК ГАМТРК
«Ялтинский театр им. А.П. Чехова»
г. Ялта,
ул. Екатерининская, 13
(по пригласительным билетам)
|29.
|30.12.2021
12:00
|«Новогодние чудеса»
утренник
|г. Ялта, пгт. Никита, 12
Филиал №2 МБУК «Ялтинская централизованная клубная система» «Никитский центр культуры»
|30
|31.12.2021
12:00
|«Музыка праздников»
концерт духовой музыки
|г. Ялта, Набережная
им. В.И.Ленина,
район квадратного фонтана
|31.
|31.12.2021
17:00
|«Новогодний калейдоскоп»
развлекательное мероприятие для детей
|г. Ялта, пгт. Голубой Залив, ул. Ароматная, 6
Филиал №7 МБУК «Ялтинская централизованная клубная система»
«Клуб пос. Голубой залив»
|32.
|31.12.2021
|«С Новым годом, любимый город!»
трансляция праздничной программы с поздравлениями Президента Российской Федерации В.В. Путина и руководства города Ялты
|г. Ялта, Набережная
им. В.И.Ленина
|33.
|31.12.2021
|«Фейерверк желаний»
праздничный фейерверк
|г. Ялта, Набережная им. В.И.Ленина,
г. Алупка и поселки городского типа муниципального образования городской округ Ялта
(по согласованию)
|34.
|19.12.2021 – 19.01.2022
|«Зима-пора чудес»
фото-локации
|г. Ялта, Набережная им. В.И.Ленина
(по согласованию)
|35.
|01.01.2022-06.01.2022
|«Новогодняя кинокарусель»
кинопоказы для детей
|Филиал МБУК «Ялтинская централизованная клубная система»
«Алупкинский городской Дом культуры»
г. Алупка
ул. Говыриных, 15
(по согласованию)
|36.
|01.01.2022
10:00 -12:00
|День открытых дверей
бесплатное посещение экспозиций МБУК «Ялтинский историко-литературный музей»:
1. «Жизнь-подвиг»;
2. «Ялта. Страницы истории с древнейших времён до современности» (в том числе «Золотая кладовая. Сокровища эллинов, римлян, готов из археологических памятников Большой Ялты»);
3. «Ялта. Век XIX-й»
|1.Литературно-мемориальный дом-музей Н. З. Бирюкова; г. Ялта,
ул. Красноармейская, 5;
2. II этаж главного здания МБУК «Ялтинский историко-литературный музей»:
г. Ялта, ул. Пушкина, 5;
3.Отдел Ялтинского историко-литературного музея «Культура Ялты конца XIX – первой четверти XX вв.» г. Ялта, ул. Екатерининская, 8
|37.
|02.01.2022
11:00
|«Снежная королева»
новогодний спектакль
|ЯО ГАУРК ГАМТРК
«Ялтинский театр им. А.П. Чехова»
г. Ялта, ул. Екатерининская, 13
(по пригласительным билетам)
|03.01.2022
10:00 – 15:00
|День открытых дверей
в МБУК «Поляна сказок»
|МБУК «Поляна сказок»
г. Ялта, ул. Яузы, 28
|38.
|04.01.2022
14:00
|«Царевна лягушка»
новогодний спектакль
|ЯО ГАУРК ГАМТРК
«Ялтинский театр им. А.П. Чехова»
г. Ялта, ул. Екатерининская, 13
(по пригласительным билетам)
|39.
|07.01.2022
08.01.2022
|«Снежная королева»
праздничное шоу
|Филиал МБУК «Ялтинская централизованная клубная система»
«Алупкинский городской Дом культуры»
г. Алупка
ул. Говыриных, 15
(по пригласительным билетам);
(по согласованию)
|40.
|07.01.2021
12:00
|«Музыка праздников»
концерт духовой музыки
|г. Ялта, ул. Пушкина,
район памятника А.С. Пушкину
|41.
|07.01.2022
10:00 -12:00
|День открытых дверей
бесплатное посещение экспозиций МБУК «Ялтинский историко-литературный музей»:
1. «Жизнь-подвиг»;
2. «Ялта. Страницы истории с древнейших времён до современности» (в том числе «Золотая кладовая. Сокровища эллинов, римлян, готов из археологических памятников Большой Ялты»);
3. «Ялта. Век XIX-й»
|1.Литературно-мемориальный дом-музей Н. З. Бирюкова; г. Ялта,
ул. Красноармейская, 5;
2. II этаж главного здания МБУК «Ялтинский историко-литературный музей»:
г. Ялта, ул. Пушкина, 5;
3.Отдел Ялтинского историко-литературного музея «Культура Ялты конца XIX – первой четверти XX вв.» г. Ялта, ул. Екатерининская, 8
|42.
|30.12.2021-31.12.2021
|«Новый год шагает по планете!»
мобильное поздравление ялтинцев и гостей города с Новым годом
|г. Ялта, г. Алупка, поселки
(маршрут по согласованию)
|43.
|С 25.12.2021
|«Ялта через века»
праздничная фотовыставка
|г. Ялта, Набережная им. В.И.Ленина,
район памятника В.И. Ленину
В программе возможны изменения
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