Новогодние праздники в Ялте. Чем намерен удивить город на ЮБК?

В Отделе информационной политики Администрации города Ялты сообщили, что новогодние мероприятия в города расписаны на месяц:

Начало череде праздничных мероприятий положит ярмарка, которая 15 декабря стартует на набережной. 19 декабря, в День Святого Николая, традиционно состоится открытие городской елки и новогоднего «городка» под названием «Весёлые огни». Начало в 17:00. Кроме того, с 19 декабря по 9 января с 12:00 до 18:00, на набережной в районе стелы городам-побратимам будет проходить развлекательная программа многофункционального передвижного культурного центра (автоклуба) «Новый год идет по свету!».