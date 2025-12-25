Новогодние праздники: в Крыму детские пособия начислят досрочно

Речь идет о едином пособии на детей до 17 лет и беременным женщинам, пособии на первого ребенка от 0 до 3 лет, ежемесячных выплатах по уходу за ребенком до 1,5 лет и на ребенка военнослужащего по призыву. Эти средства начислят 25 декабря. На следующий день на банковские счета поступит ежемесячное пособие из материнского капитала.

В Отделении СРФ напомнили, что деньги могут поступать в течение всего дня. Тем, кто получает выплаты почтой, они поступят в соответствии с графиком работы отделений.

Обращаем внимание, что следующее перечисление пособий родителям, получившим выплату за декабрь досрочно, будет произведено по стандартному графику – за январь в феврале 2026 года, – уточнили в СФ.

Ранее сообщалось, что российские пенсионеры в декабре получат пенсию дважды, поскольку январская выплата придется на последний рабочий день года.

источник: РИА Новости Крым