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Новогодние приметы соблюдают 4 из 10 крымчан
иллюстрация: pikist.com

Новогодние приметы соблюдают 4 из 10 крымчан

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 12:23 27.12.2023

4 из 10 экономически активных горожан верят в магию Нового года. В открытом опросе сервиса SuperJob крымчане поделились новогодними приметами и ритуалами, которые они соблюдают в праздничную ночь.

В Новый год 4 из 10 крымчан соблюдают особые приметы и ритуалы. 13% опрошенных загадывают желания под бой курантов. 8% верят, что «пока часы 12 бьют», нужно выпить до дна бокал шампанского. Еще 4% надеются, что новый год будет удачным, если на праздничном столе будут традиционные блюда. 4% респондентов под бой курантов пишут желание на бумажке, сжигают, бросают пепел в бокал шампанского и выпивают до дна. 2% встречают Новый год в новой одежде. По 1% респондентов в новогоднюю ночь обязательно зажигают гирлянду на елке или бенгальские огни, смотрят салют, слушают поздравление президента. 9% горожан поделились другими приметами и ритуалами, которые соблюдают в новогоднюю ночь, среди них: обмен подарками, встреча Нового года в кругу семьи, просмотр советских новогодних комедий, гуляния, гадания, монетки под скатертью и сувенир-символ будущего года на столе, — отмечают в пресс-службе сервиса. 

Время проведения: 15—25 декабря 2023 года

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