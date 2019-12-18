«Новогодние троллейбусы» выйдут на маршруты в Симферополе, Ялте и Алуште

С 27 декабря в Симферополе, Ялте и Алуште будут запущены «Новогодние троллейбусы».

«Новогодние троллейбусы» на маршрутах Симферополя, Алушты и Ялты курсируют уже не первый год и создают жителям праздничное настроение. Это добрая традиция, которую необходимо продолжать. Троллейбусы будут украшены новогодней тематикой и поздравлениями, а в салоне возле наряженной елки пассажиров новогоднего троллейбуса будут встречать главные волшебники зимнего праздника – Дед Мороз и Снегурочка с подарками и сувенирами, — сообщила крымский вице-премьер Юлия Жукова.

В Симферополе новогодний троллейбус будет курсировать по маршруту № 10 «Арбатская – Заводское». В Ялте троллейбус выйдет на маршрут №1 «Троллейбусная станция – Красноармейское». В Алуште троллейбус будет курсировать по маршруту №2 «Троллейбусная станция – Профессорский уголок». Стоимость проезда в «новогоднем троллейбусе» будет, как и в обычном, — 17 рублей.