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«Новогодние троллейбусы» выйдут на маршруты в Симферополе, Ялте и Алуште
Фото: минтранс РК

«Новогодние троллейбусы» выйдут на маршруты в Симферополе, Ялте и Алуште

Опубликовал: CrimeaPRESS в Транспорт Крыма 19:15 18.12.2019

С 27 декабря в Симферополе, Ялте и Алуште будут запущены «Новогодние троллейбусы».

«Новогодние троллейбусы» на маршрутах Симферополя, Алушты и Ялты курсируют уже не первый год и создают жителям праздничное настроение. Это добрая традиция, которую необходимо продолжать. Троллейбусы будут украшены новогодней тематикой и поздравлениями, а в салоне возле наряженной елки пассажиров новогоднего троллейбуса будут встречать главные волшебники зимнего праздника – Дед Мороз и Снегурочка с подарками и сувенирами, — сообщила крымский вице-премьер Юлия Жукова.

В Симферополе новогодний троллейбус будет курсировать по маршруту № 10 «Арбатская – Заводское». В Ялте троллейбус выйдет на маршрут №1 «Троллейбусная станция – Красноармейское». В Алуште троллейбус будет курсировать по маршруту №2 «Троллейбусная станция – Профессорский уголок». Стоимость проезда в «новогоднем троллейбусе» будет, как и в обычном, — 17 рублей.

«Новогодние троллейбусы» выйдут на маршруты в Симферополе, Ялте и Алуште

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