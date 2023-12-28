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Новогодние троллейбусы курсируют в Симферополе, Ялте и Алуште
Фото: минтранс РК

Новогодние троллейбусы курсируют в Симферополе, Ялте и Алуште

Опубликовал: CrimeaPRESS в Актуально 14:27 28.12.2023

С 28 декабря традиционные новогодние троллейбусы выходят на маршруты в Симферополе, Алуште и Ялте. Об этом сообщили в минтрансе РК.

Запуск троллейбусов, посвященных новогодним и рождественским праздникам, стал уже доброй традицией. Надеюсь, что наш новогодний транспорт  принесет позитивные эмоции нашим пассажирам и добавит новогоднего настроения, — сказал министр транспорта Крыма Николай Лукашенко.

По городу Симферополю праздничный троллейбус курсирует по 5 и 7 маршруту. В Алуште троллейбус следует по маршруту №2 «Троллейбусная станция – Профессорский уголок». По Ялте новогодний троллейбус можно встретить на маршруте №1 «Троллейбусная станция – Красноармейское».

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