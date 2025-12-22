Новогодних мероприятий в Симферополе не будет, но главная ёлка города сияет огнями

19 декабря, в День Святого Николая Чудотворца, главную ёлку крымской столицы украсили новогодними огнями. Вместе с ней засияли яркими красками новогодние инсталляции в центре Симферополя, а также начала свою работу почта Деда Мороза.
Напоминаем, что в связи с требованиями безопасности проведение массовых новогодних мероприятий не запланировано, — отмечают в пресс-службе администрации Симферополя.
источник: пресс-служба администрации Симферополя
