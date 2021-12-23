Новогодний фотоконкурс #новыйсимф2022. Принимаете участие?

Участие в новогоднем фотоконкурсе #новыйсимф2022 от администрации Симферополя в Инстаграм можно принять до 27 декабря.

Ключевое условие — наличие на фото новогодних декораций, установленных в крымской столице. Кроме того, необходимо быть подписанным на @simfadmin_gorod, в период с 20 по 27 декабря разместить конкурсную фотографию с пометкой в тексте поста: участвую в конкурсе #новыйсимф2022 от @simfadmin_gorod, после написать в личные сообщения слово — «готово», — отмечают в пресс-службе симферопольской администрации.

Итоги конкурса будут подведены в прямом эфире 28.12.2021 в 20:00 с помощью генератора случайных чисел. Награждение победителей состоится 29 декабря. Подробнее с условиями новогоднего фотоконкурса можно ознакомиться по ссылке.

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