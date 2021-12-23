добавить объявление
Горячие новости
Главная | Новости Симферополя | Новогодний фотоконкурс #новыйсимф2022. Принимаете участие?

crimeapress_news



реклама в крыму
Новогодний фотоконкурс #новыйсимф2022. Принимаете участие?

Новогодний фотоконкурс #новыйсимф2022. Принимаете участие?

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Симферополя 20:31 23.12.2021

Участие в новогоднем фотоконкурсе #новыйсимф2022 от администрации Симферополя в Инстаграм можно принять до 27 декабря.

Ключевое условие — наличие на фото новогодних декораций, установленных в крымской столице. Кроме того, необходимо быть подписанным на @simfadmin_gorod, в период с 20 по 27 декабря разместить конкурсную фотографию с пометкой в тексте поста: участвую в конкурсе #новыйсимф2022 от @simfadmin_gorod, после написать в личные сообщения слово — «готово», — отмечают в пресс-службе симферопольской администрации.

Итоги конкурса будут подведены в прямом эфире 28.12.2021 в 20:00 с помощью генератора случайных чисел. Награждение победителей состоится 29 декабря. Подробнее с условиями новогоднего фотоконкурса можно ознакомиться по ссылке.

Узнайте больше:  Олеся Королева - новый заместитель главы администрации Симферополя

 

Новогодний фотоконкурс #новыйсимф2022. Принимаете участие?

*Все используемые изображения и видео являются собственностью правообладателей.

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

Комментарии для сайта Cackle

С тегами:

Включайтесь в обсуждение:
<br>
Добавить предприятие
ДОБАВИТЬ ПРЕДПРИЯТИЕ - КОМПАНИЮ
ПОДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ - РЕКЛАМУ
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2021гг.