Горячие новости
Главная | Новости Севастополя | Новогодний подарок: в севастопольском поселке Первомайка открыли клуб

crimeapress_news

Новогодний подарок: в севастопольском поселке Первомайка открыли клуб

Новогодний подарок: в севастопольском поселке Первомайка открыли клуб

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Севастополя 15:42 02.01.2020

В канун Нового года после капитального ремонта в поселке Первомайка открыли клуб.  Церемонию открытия провели вице-губернатор Ольга Тимофеева и начальник Главного управления культуры Севастополя Николай Краснолицкий.

Клуб готов к полноценной эксплуатации. У нас еще 6 клубов находятся в стадии проектирования и будут строится за счет средств федеральной целевой программы. А сегодня состоялся большой праздник для жителей Первомайки, так как клуб – это точка притяжения для жителей поселка. Уже начали свою работу кружки. А мы сделаем все, чтобы культурная жизнь на селе имела хорошую базу, – сказала Ольга Тимофеева.

Новогодний подарок: в севастопольском поселке Первомайка открыли клуб

По словам директора Балаклавской централизованной клубной системы Светланы Корх, с момента его постройки в 1957 году, капитальный ремонт был сделан впервые. Общая площадь клуба составляет порядка 470 квадратных метров. На момент начала ремонтных работ, клуб находился в аварийном состоянии. В ходе   ремонта здания были выполнены работы по замене кровли, укреплению стен, ремонту системы отопления, проведены электромонтажные работы, полностью проведена внутренняя отделка помещений и ремонт сцены. Главным управлением культуры города Севастополя были выделены средства на приобретение кресел и «одежды» сцены.

Новогодний подарок: в севастопольском поселке Первомайка открыли клуб

В севастопольском поселке Первомайка   проживает 937 человек. В клубе на сегодняшний день базируется 5 творческих коллективов в составе 52 человек, из них — 38 дети. Клуб является площадкой проведения культурно-массовых и праздничных мероприятий, а также реализации творческого потенциала детей и жителей поселка.

Новогодний подарок: в севастопольском поселке Первомайка открыли клуб

Фото и материалы: пресс-служба правительства Севастополя.

Новогодний подарок: в севастопольском поселке Первомайка открыли клуб

Комментарии для сайта Cackle
Loading...

Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2019 гг.