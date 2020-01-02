Новогодний подарок: в севастопольском поселке Первомайка открыли клуб

В канун Нового года после капитального ремонта в поселке Первомайка открыли клуб. Церемонию открытия провели вице-губернатор Ольга Тимофеева и начальник Главного управления культуры Севастополя Николай Краснолицкий.

Клуб готов к полноценной эксплуатации. У нас еще 6 клубов находятся в стадии проектирования и будут строится за счет средств федеральной целевой программы. А сегодня состоялся большой праздник для жителей Первомайки, так как клуб – это точка притяжения для жителей поселка. Уже начали свою работу кружки. А мы сделаем все, чтобы культурная жизнь на селе имела хорошую базу, – сказала Ольга Тимофеева.

По словам директора Балаклавской централизованной клубной системы Светланы Корх, с момента его постройки в 1957 году, капитальный ремонт был сделан впервые. Общая площадь клуба составляет порядка 470 квадратных метров. На момент начала ремонтных работ, клуб находился в аварийном состоянии. В ходе ремонта здания были выполнены работы по замене кровли, укреплению стен, ремонту системы отопления, проведены электромонтажные работы, полностью проведена внутренняя отделка помещений и ремонт сцены. Главным управлением культуры города Севастополя были выделены средства на приобретение кресел и «одежды» сцены.

В севастопольском поселке Первомайка проживает 937 человек. В клубе на сегодняшний день базируется 5 творческих коллективов в составе 52 человек, из них — 38 дети. Клуб является площадкой проведения культурно-массовых и праздничных мероприятий, а также реализации творческого потенциала детей и жителей поселка.

Фото и материалы: пресс-служба правительства Севастополя.