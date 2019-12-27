Новогодний троллейбус вышел на маршруты в Симферополе, Ялте и Алуште

Дыхание праздника все ощутимей. В Симферополе сегодня был замечен новогодний троллейбус. В минтрансе Республики подтвердили: сегодня дан старт движению традиционного новогоднего троллейбуса в крымской столице.

С сегодняшнего дня и до окончания рождественских праздников по Симферополю будет курсировать новогодний маршрут №10 «Арабатская – Заводское». Также новогодние троллейбусы вышли на линию в Алуште на маршрут №2 «Троллейбусная станция – Профессорский уголок» и в Ялте на маршрут №1 «Троллейбусная станция – Красноармейское», — уточнили в министерстве транспорта РК.

Пассажиров праздничных троллейбусов встречают Дед Мороз со Снегурочкой. Детям дарят сладкие подарки, а взрослым просто дарят радость. И да, не забудьте, несмотря на праздничный антураж, проезд в таком новогоднем троллейбусе платный – все те же 17 рублей.

Фото: пресс-служба минтранса РК.