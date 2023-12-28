«Новогодний десант»: сотрудники МЧС России в Севастополе навестили ребят, проходящих лечение в больнице

Спешим туда, где нуждаются в чуде! Пожарные МЧС России под Новый год стали настоящими волшебниками. Они навестили ребят, проходящих лечение в детской городской больнице Севастополя. Конечно, пришли не одни: в компании Деда Мороза и Снегурочки.

«Сказочный десант» вооружился подарками: сладостями, поднимающими настроение, и самыми сочными, полезными, новогодними фруктами: мандаринами. Гости побывали в разных отделениях стационара, рассказали пациентам о правилах безопасности, попросили скорее идти на поправку и поздравили с зимними праздниками. Вместе с детворой сотрудники МЧС пели песни, танцевали, загадывали желания у нарядной ёлочки. Из окон мальчишки и девчонки смогли полюбоваться автомобилями МЧС России, — отмечают в пресс-службе ГУ МЧС России в Севастополе.

Добрую акцию совместно подготовили Главное управление МЧС России по городу Севастополю и Департамент здравоохранения при поддержке аппарата уполномоченного по защите прав предпринимателей в городе Севастополе.

источник: пресс-служба ГУ МЧС России в Севастополе