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«Новогодний десант»: сотрудники МЧС России в Севастополе навестили ребят, проходящих лечение в больнице

«Новогодний десант»: сотрудники МЧС России в Севастополе навестили ребят, проходящих лечение в больнице

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 19:31 28.12.2023

Спешим туда, где нуждаются в чуде! Пожарные МЧС России под Новый год стали настоящими волшебниками. Они навестили ребят, проходящих лечение в детской городской больнице Севастополя. Конечно, пришли не одни: в компании Деда Мороза и Снегурочки.

«Сказочный десант» вооружился подарками: сладостями, поднимающими настроение, и самыми сочными, полезными, новогодними фруктами: мандаринами. Гости побывали в разных отделениях стационара, рассказали пациентам о правилах безопасности, попросили скорее идти на поправку и поздравили с зимними праздниками. Вместе с детворой сотрудники МЧС пели песни, танцевали, загадывали желания у нарядной ёлочки. Из окон мальчишки и девчонки смогли полюбоваться автомобилями МЧС России, — отмечают в  пресс-службе ГУ МЧС России в Севастополе. 

«Новогодний десант»: сотрудники МЧС России в Севастополе навестили ребят, проходящих лечение в больнице «Новогодний десант»: сотрудники МЧС России в Севастополе навестили ребят, проходящих лечение в больнице «Новогодний десант»: сотрудники МЧС России в Севастополе навестили ребят, проходящих лечение в больнице «Новогодний десант»: сотрудники МЧС России в Севастополе навестили ребят, проходящих лечение в больнице «Новогодний десант»: сотрудники МЧС России в Севастополе навестили ребят, проходящих лечение в больнице «Новогодний десант»: сотрудники МЧС России в Севастополе навестили ребят, проходящих лечение в больнице

Добрую акцию совместно подготовили Главное управление МЧС России по городу Севастополю и Департамент здравоохранения при поддержке аппарата уполномоченного по защите прав предпринимателей в городе Севастополе.

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источник: пресс-служба ГУ МЧС России в Севастополе

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