«Новогодний миллиард» от «Русского лото»: история победительницы — миллионер из Крыма

До нового года остались считанные недели, а это значит, что совсем скоро, 1 января 2024 года, пройдет самый долгожданный для любителей «Русского лото» тираж — «Новогодний миллиард».

Новогодний розыгрыш «Русского лото» всегда ждут с особенным трепетом. Этот тираж ежегодно дарит своим участникам невероятные эмоции, а некоторым из них – крупные денежные призы. В 2023 году общая сумма выигрышей в розыгрыше «Новогоднего миллиарда» составила 2 524 046 635 рублей — это рекорд года среди всех лотерей в России по общей сумме выигрышей в одном тираже. Благодаря новогоднему тиражу «Русского лото» Александр Земсков с супругой из Нижнего Новгорода выиграли 1 млрд рублей, и в стране появились еще 75 лотерейных миллионеров, — отмечают в пресс-службе «Столото».

Одним из счастливчиков, оказавшихся в рядах лотерейных миллионеров новогоднего тиража «Русского лото» 2023 года, стала жительница Республики Крым. Нам удалось узнать, как изменилась ее жизнь после получения выигрыша.

С того самого 1 января я начала верить в чудеса, — подчёркивает счастливица.

Для кого-то участие в «Новогоднем миллиарде» — традиция, а вот для Жанны Костюковой — удачная случайность. В первый день нового 2023 года жительница Крыма выиграла в 1473-м тираже «Русского лото» 1 000 000 рублей.

Спустя почти год после заветного тиража победительница рассказала, как ей живется в роли лотерейного миллионера.

Честно говоря, жизнь не сильно изменилась. Я еще не все деньги даже потратила, часть средств только ушла на бытовые нужды. Хочу выиграть еще раз и осуществить одну свою мечту, но пока я оставлю ее в секрете. С того самого 1 января я начала верить в чудеса! — с улыбкой говорит Жанна.

Победительница не привыкла строить планы на будущее. Она живет одним днем: здесь и сейчас. То же Жанна может сказать и об участии в предстоящем новогоднем розыгрыше «Русского лото».

Я буду прислушиваться к своему шестому чувству. Когда душа потянется за билетами, тогда и побегу покупать в лотерейный киоск «Столото». Для меня участие в лотереях – случайность. Так же, как я и купила тот счастливый билет на миллион. Всем участникам «Новогоднего миллиарда» желаю удачи. Каждому хочется выиграть: и поклонникам лотерей, и редким участникам таким, как я, — говорит Жанна.

К слову, участникам лотерей из Республики Крым везет в новогодних тиражах «Русского лото». С 2019 по 2023 годы 8 жителей региона стали лотерейными миллионерами. А совокупный выигрыш всех участников региона в «Новогодних миллиардах» за пять лет составил почти 605 000 000 рублей.

Новый шанс на миллиард

1 января 2024 года состоится традиционный новогодний тираж, в котором будет разыграно более 2 000 000 000 рублей. Главный приз — 1 000 000 000 рублей. Вероятность, что он достанется одному человеку, составляет более 60%, но также может случиться, что его разделят поровну двое или более победителей.

Билет «Новогоднего миллиарда» – это не просто лотерейный билет за 150 рублей, это шанс выиграть внушительный приз. «Новогодний миллиард» от «Русского лото», как и все тиражи лотерей, распространяемых «Столото», проводится под контролем независимой тиражной комиссии, которая следит за честностью и прозрачностью розыгрыша. Выиграть может любой, поэтому не упускайте свой шанс стать следующим миллионером в Новый год!

* Фото публикуется с разрешения победительницы.