Новогодний отдых в Крыму подорожал на 7-10%

О том, что стоимость новогоднего отдыха в Крыму увеличилась за год, сообщила на пресс-конференции коммерческий директор национального туроператора «Алеан», эксперт Российского союза туриндустрии (РСТ) Оксана Булах.

Во-первых, хочется сказать, что в этом году далеко не все регионы показали какой-либо рост цен. Если мы говорим, например, про тот же самый Сочи или Крым, то максимальный рост в пределах 7-10%, но при этом ряд отелей предлагают отдых по ценам прошлого года. Стоимость новогоднего отдыха в трехзвездочном сочинском отеле с полным пансионом на три ночи на двоих составляет от 24 тыс. рублей, в гостинице категории «четыре звезды» — от 39 тыс. рублей, «пять звезд» — от 126 тыс. рублей. В Анапе аналогичный отдых стоит от 25 тыс. рублей, от 35 тыс. рублей и от 135 тыс. рублей соответственно. «В этом году многие крупные анапские отели, которые предлагают интересные программы, закрыли свои слоты на новогоднюю ночь, — отметила Булах.

По ее словам, в Кавминводах цены по отношению к прошлому году поднялись на 10-12%, «но и спрос вырос более чем на 20% за счет большой продолжительности новогодних каникул».

Если мы говорим о десятидневном заезде — это оптимальный период для отдыха в санаториях, — в эконом-сегменте можно найти предложение на двоих с проживанием, полным пансионом и лечением от 90 тыс. до 120 тыс. рублей, в среднем ценовом сегменте — от 140 тыс. до 180 тыс. рублей и высокий ценовой сегмент — от 200 тыс. рублей, — рассказала эксперт РСТ.

В Санкт-Петербурге отдых на три ночи на двоих с завтраками в отеле «три звезды» можно найти от 14 тыс. рублей, в Москве — от 20 тыс. рублей, в Калининграде — от 17 тыс. рублей, в Казани — от 22 тыс. рублей, добавила она.

источник: ТАСС

