Новогодняя ночь в Крыму прошла без серьёзных происшествий

В новогоднюю ночь в Крыму — с 00:00 до 06:00 1 января — вспыхнули 4 пожара. Всего же за прошедшие сутки в Республике произошло 15 пожаров, на одном из которых крымскими огнеборцами были спасены 2 человека.

Новогодние праздники только начались, поэтому крымские спасатели продолжают контролировать ситуацию и нести службу в режиме «повышенная готовность. Приняты дополнительные меры по профилактике пожаров, а также усилен контроль за проведением массовых мероприятий, — цитирует пресс-служба министра чрезвычайных ситуаций РК Сергея Шахова.

Кроме того, спасатели из дежурных смен отрядов «КРЫМ-СПАС» осуществляют патрулирование в зонах отдыха туристов. С участниками туристических групп проводятся профилактические беседы по правилам безопасного поведения в горно-лесной зоне в зимний период.

МЧС Республики Крым напоминает:

Не допускайте неосторожного обращения с огнем, детской шалости с огнем, будьте внимательны при использовании электроприборов и электрообогревателей, следите за состоянием электропроводки в ваших домах, квартирах и автомашинах! Не оставляйте детей без присмотра!

Соблюдайте правила безопасности при использовании печи, следите за состоянием дымоходов!

Используйте только сертифицированную пиротехническую продукцию, не разрешайте детям ее использование, соблюдайте правила пожарной безопасности при применении пиротехнических изделий!

Соблюдайте меры безопасности на водных объектах! Пользуйтесь только санкционированными ледовыми переправами!

Покидая Ваше жилище на длительный период, во избежание аварийных ситуаций отключите электроприборы, перекройте подачу холодного и горячего водоснабжения, а также подачу газа!

Отправляясь в горно-лесную местность, зарегистрируйтесь в спасательном подразделении!

Помните, если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, следует немедленно обратиться в службу спасения по телефону «101». Берегите себя и своих близких!