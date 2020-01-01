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Новогодняя ночь в Крыму прошла без серьёзных происшествий
иллюстрация: pxhere.com

Новогодняя ночь в Крыму прошла без серьёзных происшествий

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 12:26 01.01.2020

В новогоднюю ночь в Крыму — с 00:00 до 06:00 1 января — вспыхнули 4 пожара. Всего же за прошедшие сутки в Республике произошло 15 пожаров, на одном из которых крымскими огнеборцами были спасены 2 человека.

Новогодние праздники только начались, поэтому крымские спасатели продолжают контролировать ситуацию и нести службу в режиме «повышенная готовность. Приняты дополнительные меры по профилактике пожаров, а также усилен контроль за проведением массовых мероприятий, — цитирует пресс-служба министра чрезвычайных ситуаций РК Сергея Шахова.

Кроме того, спасатели из дежурных смен отрядов «КРЫМ-СПАС» осуществляют патрулирование в зонах отдыха туристов. С участниками туристических групп проводятся профилактические беседы по правилам безопасного поведения в горно-лесной зоне в зимний период.

МЧС Республики Крым напоминает:

  • Не допускайте неосторожного обращения с огнем, детской шалости с огнем, будьте внимательны при использовании электроприборов и электрообогревателей, следите за состоянием электропроводки в ваших домах, квартирах и автомашинах! Не оставляйте детей без присмотра!
  • Соблюдайте правила безопасности при использовании печи, следите за состоянием дымоходов!
  • Используйте только сертифицированную пиротехническую продукцию, не разрешайте детям ее использование, соблюдайте правила пожарной безопасности при применении пиротехнических изделий!
  • Соблюдайте меры безопасности на водных объектах! Пользуйтесь только санкционированными ледовыми переправами!
  • Покидая Ваше жилище на длительный период, во избежание аварийных ситуаций отключите электроприборы, перекройте подачу холодного и горячего водоснабжения, а также подачу газа!
  • Отправляясь в горно-лесную местность, зарегистрируйтесь в спасательном подразделении!

Помните, если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, следует немедленно обратиться в службу спасения по телефону «101». Берегите себя и своих близких!

Новогодняя ночь в Крыму прошла без серьёзных происшествий

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