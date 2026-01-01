Прямо сейчас:
Новогодняя ночь в Севастополе: итоги реагирования подразделений МЧС

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 14:28 01.01.2026

С 21:00 до 9:00 сотрудники МЧС России по Севастополю совершили 6 боевых выездов.

В этот период потушили 3 возгорания: в 01:20 в заброшенном строении на Маршала Крылова на площади 5 квадратных метров; в 01:40 в мусорном контейнере в Инкермане; в 02:40 в районе садоводческого товарищества «Рыбак 7» тушили легковой автомобиль на площади 0,5 квадратных метров — этот пожар повлекло короткое замыкание.

ДТП, требующих привлечения сотрудников МЧС, не случилось. Происшествий в горах и на воде также не зафиксировано.

Погибших и пострадавших этой ночью нет.

источник: пресс-служба ГУ МЧС России в Севастополе 

