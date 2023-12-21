Новогодняя премьера в Крымском музыкальном театре — «Там, на неведомых дорожках»  

В Государственном академическом музыкальном театре Республики Крым состоялась премьера сказочного музыкального шоу с песнями, играми и танцами «Там, на неведомых дорожках», написанного заслуженным деятелем искусств Крыма, лауреатом Премии РК Владимиром Косовым по мотивам русских народных сказок.

Художник-постановщик Лариса Махтеева, художник по костюмам Гетта Петкевич, балетмейстер-постановщик Ирина Гоцуленко, музыкальный руководитель Анастасия Рох.

Новая постановка понравилась юным зрителям и их родителям. Во время представления ребята участвовали в играх и сюрпризных моментах.

В канву спектакля вплетены танцевальные композиции, которые вносят в сценическое действие эмоциональную атмосферу, способствуют пластическому решению образа. Постановка отличается оригинальным оформлением и световыми эффектами. На сцене с помощью выразительных декораций и костюмов, подчеркивающих противоборство светлых и темных сил, воссоздается таинственная атмосфера сказки. Ее помогают создать и спецэффекты, и смелые режиссерские находки, которые делают представление не только увлекательным, но и поучительным. Во время показа активно задействован современный светодиодный экран, — рассказали в министерстве культуры РК.

Сказку можно будет посмотреть в дни школьных каникул в Симферополе на сцене музыкального театра, а также в Ялтинском театре им. А.П. Чехова.

Фото: Государственный академический музыкальный театр РК.