Новому центру спортивной борьбы в Симферопольском районе присвоят имя Рустема Казакова

На базе Центра планируют развивать вольную и греко-римскую борьбу, а также куреш.

Как сообщил в своем Telegram-канале заместитель министра спорта РК Шериф Османов, Центр спортивной борьбы будет носить имя нашего знаменитого земляка – легендарного борца-классика, олимпийского чемпиона Мюнхена-1972, двукратного чемпиона мира, заслуженного мастера спорта СССР, заслуженного тренера СССР, вице-президента Федерации спортивной борьбы Республики Крым Рустема Абдуллаевича Казакова.

источник: «Крымский спорт»

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