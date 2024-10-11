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Новому центру спортивной борьбы в Симферопольском районе присвоят имя Рустема Казакова
фото: Telegram-канал Шерифа Османова

Новому центру спортивной борьбы в Симферопольском районе присвоят имя Рустема Казакова

Опубликовал: КрымPRESS в Спорт 12:30 11.10.2024

В начале следующего года в селе Добром Симферопольского района будет открыт Центр спортивной борьбы. Строительство объекта уже вступило в завершающую фазу.

На базе Центра планируют развивать вольную и греко-римскую борьбу, а также куреш.

Как сообщил в своем Telegram-канале заместитель министра спорта РК Шериф Османов, Центр спортивной борьбы будет носить имя нашего знаменитого земляка – легендарного борца-классика, олимпийского чемпиона Мюнхена-1972, двукратного чемпиона мира, заслуженного мастера спорта СССР, заслуженного тренера СССР, вице-президента Федерации спортивной борьбы Республики Крым Рустема Абдуллаевича Казакова.

Узнайте больше:  Вторая сборная КФУ выиграла группу "В" высшего дивизиона НСФЛ сезона-2024

источник: «Крымский спорт»

 

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