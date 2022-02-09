Новорождённые получают Памятные знаки «Родившемуся в Городе-Герое Севастополе»

С начала 2022 года памятный знак «Родившемуся в Городе-Герое Севастополе» вручили 351 ребенку. Возрождение в Севастополе такой традиции поддержал губернатор Михаил Развожаев, и на закупку медалей были выделены необходимые средства.

Родители или законные представители детей, родившихся в Севастополе, получают памятные знаки в ЗАГСе. К медали прилагается удостоверение. Сейчас юные севастопольцы появляются на свет в роддоме №2, который был открыт в конце прошлого года после капитального ремонта. «В роддоме находится 69 рожениц, из которых 31 беременна, 38 уже стали мамами. С начала года у нас родилось 208 мальчиков и 209 девочек, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.

Медучреждение рассчитано на 106 коек. В составе роддома — приемное отделение, послеродовое отделение на 68 коек, а также отделение патологии для беременных на 38 коек. Всего в учреждении восемь родовых индивидуальных залов, две операционных и три зала в приемной, которые могут использоваться в качестве родильных.

Напомним, первый памятный знак «Родившемуся в Городе-Герое Севастополе» губернатор Михаил Развожаев вручил 1 января 2022 года. Правительство города в январе выделило на приобретение знаков 8,5 млн рублей.