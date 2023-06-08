Новости из затопленных районов Херсонской области: есть погибшие

Пять человек погибли после разрушения Каховской ГЭС и разлива Днепра, сообщил глава Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев в эфире «Соловьев Live».

Из семи человек, которые занимались выпасом скота, пятеро утонули. Сейчас занимаемся эвакуацией двух оставшихся, — рассказал Леонтьев.

Министр труда и социальной политики Херсонской области Алла Бархатнова в эфире «России 24» рассказала, что после ЧП в больницах находится 41 человек. Пострадавших госпитализировали с переохлаждением и острыми сердечными заболеваниями.

Продолжается эвакуация, которая осложняется «человеческим фактором». Утром в селе нет большой воды – никто не хочет уезжать. За несколько часов село заливает водой – туда уже не проехать, эвакуацию можно вести только на лодках.

Еще одна проблема – обстрелы ВСУ. Понятно, что это людоедство – бить прямой наводкой по городам и селам, где люди терпят бедствие. Стрелять ракетами и артиллерией по мирным людям, которые и без того в беде… по своим же еще недавно согражданам… Но людоедство – стиль и принцип нынешней украинской власти. Поэтому ВСУ прицельно бьют по пунктам временного размещения.

Боевики киевского режима сегодня совершили отвратительное преступление. Они обстреляли пункт эвакуации гражданских лиц в Голой Пристани. Погибли два человека, в том числе 33-летняя беременная женщина. Еще два человека ранены, их везут в больницу, — написал в своем Telegram-канале врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

По его словам, обстрел имел намеренный характер.

Стреляли специально по мирным людям, — подчеркнул Сальдо.

Тем временем в пострадавшие округа Херсонской области идёт помощь со всей России. Из Росрезева и резерва МЧС направляются 45 мотопомп, к ним — 45 передвижных электрогенераторов и 45 тепловых пушек, чтобы откачать воду из подтопленных домов и просушить их.

Обеспечение населения питьевой водой становится важной задачей. Более 20 тонн бутилированной воды уже едет из Республики Осетия, ещё 10 тонн отправляет Ростовская область.

На данный момент число эвакуированных из мест подтопления в Херсонской области увеличилось на 300 и составляет практически 4,3 тыс. человек. Из них детей — 171, маломобильных граждан — 42. Хуже всего ситуация в Алешках и Голой Пристани (а также в близлежащих селах).

Эвакуационные мероприятия проводятся круглосуточно, в работу включены все имеющиеся человеческие и технические ресурсы – 667 человек и 219 единиц техники, из них от МЧС России – 191 человек, 28 единиц техники и 25 плавсредств.

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