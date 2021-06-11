Новости Пенсионного фонда можно прослушать с помощью голосового ассистента

На сайте Пенсионного фонда РФ www.pfr.gov.ru работает голосовой ассистент, который позволяет прослушать все размещенные новости. Данная функция пользуется популярностью у слабовидящих людей по всей стране.

Публикуемые материалы ПФР можно не только читать, но и прослушивать, что особенно важно для людей со слабым зрением и тех, кому сложно воспринимать текст с экрана электронного устройства, — сообщили в пресс-службе Отделения ПФР в Севастополе.

На сайте ПФР существует специальная версия, которая дублирует информацию, но отличается специальными настройками. На странице можно увеличить шрифт, изменить его цвет и фон и т.д. Она размещена в верхней части страницы меню под значком «АА».

В версию сайта для слабовидящих интегрирован голосовой ассистент. Чтобы озвучить текст на сайте, необходимо открыть меню «АА», выделить мышкой текстовый фрагмент и нажать кнопку «воспроизвести» (►). После этого текст будет озвучен. Ассистент позволяет приостанавливать воспроизведение и заново проигрывать выделенный текст.

Обращаем внимание! В некоторых случаях установленный на компьютере браузер (интернет-обозреватель) или антивирус могут блокировать работу голосового ассистента. Чтобы исключить возможность блокировки, необходимо правильно выставить настройки браузера и антивируса, например отключить блокировку всплывающих окон для сайта Пенсионного фонда, — подчёркивают специалисты.

Напоминаем, что для повышения уровня обслуживания севастопольское Отделение ПФР участвует в государственной программе «Доступная среда».

Основная цель данной программы – сформировать среду, одинаково доступную для всех членов общества в ключевых сферах жизнедеятельности. Для этого должны быть устранены препятствия и барьеры, мешающие доступности граждан к зданиям, транспорту, информации и связи, а также другим объектам и услугам, открытым или предоставляемым для населения.