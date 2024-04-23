Новости СВО. Обстановка на 23.04.24. Карта боевых действий

Новости СВО. Авдеевское направление. Российские подразделения из группировки войск «Центр», пользуясь дезорганизованностью противника, продвигаются вглубь поселка Очеретино. Штурмовые группы ВС РФ после взятия южной окраины поселка пересекли железнодорожное полотно и закрепились в центральной части населенного пункта. Вклинение в оборону противника составило до 5 км. Продолжаются бои у соседнего Новокалиново.

На данный момент идет зачистка северной части населенного пункта и района водоканала, где еще могут оставаться разрозненные группы противника. Также под контролем ВСУ пока еще остается территория кирпичного завода «Альтком», находящегося на западной окраине населенного пункта.

По сути населенный пункт является господствующей высотой. Заняв этот посёлок российской армии развязываются руки сразу на нескольких направлениях. Возможность дальнейшего продвижения в сторону Покровска, до которого 30-32 км, движение российской армии на север вдоль кряжа высот до Константиновки. Также есть логистическая угроза для ВСУ дороге, соединяющей северный Донбасс (дорога между Покровском и Константиновкой).

По неподтверждённым данным подразделения ВС РФ заняли часть Новобахмутовки.

На Артемовском направлении продолжаются бои за Часов Яр. Подразделения ВС РФ накапливают резервы для дальнейших штурмов населенного пункта. По неофициальной информации количество резервов сконцентрировано от 20 до 25 тысяч. Российские военные пересекли канал Северский Донец – Донбасс в лесном массиве на юго-восточной окраине Часов Яра. Продолжаются бои. ВСУ в глубине Часова Яра оборудуют огневые позиции, готовятся к активной обороне, минируют подступы и дороги.

В срочном порядке силы ВСУ готовят новые рубежи обороны, и главный из них — это канал Северский Донец — Донбасс. Он был оборудован ещё во время штурма Бахмута, а сам канал представляет собой естественный противотанковый рубеж, непреодолимый как для бронетанковой, так и для автомобильной техники, а все переправы через канал враг подорвал ещё во время штурма Бахмута.

Лиственный лес полностью зачищен и находится под контролем 217 ПДП. Нанесена серия бомбовых ударов по противнику в Константиновке и Часов Яре. За последний час около 10 ФАБов.

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Новости СВО 23.04.24. На фронтах

Ночью ВС России поразили объекты противника в Одессе и Очакове Николаевской области, взрывы звучали в Киевской и Черкасской областях, а также в Кривом Роге. В течение суток шло интенсивное уничтожение целей в Харьковской области, широко разошлись кадры с падением телевышки в Харькове.

На Херсонском направлении ВС России возобновили тяжелые штурмовые действия в Крынках. По вражескому берегу активно применяются ФАБ с УМПК, идут взаимные артиллерийские обстрелы.

На Запорожском фронте ВС России отражали атаки противника в Работино и северо-западнее Вербового. Линия фронта без изменений.

На Времевском направлении ВС России проводят активные действия у Старомайорского и Урожайного, возведенные с лета укрепрайоны ВСУ создают трудности при продвижении.

На Южно-Донецком направлении после закрепления в освобожденной на днях Новомихайловке следующей целью ВС России становятся Парасковиевка и Константиновка – важные логистические точки противника. Тяжелые бои идут на южной и восточной окраинах Красногоровки.

В Белгородской области ночью отражали массированную атаку, сбито множество целей. Также БПЛА противника уничтожались днем над Яковлевским городским округом и над Белгородским районом. Губернатор сообщил, что в Белгородской области при обстрелах ВСУ в общей сложности погибли 120 жителей региона, 651 человек получили ранения.

В Брянской области обстрелян н.п. Суземка. По мирному населению ДНР противник выпустил 53 боеприпаса, один гражданский ранен в Горловке в результате сброса с БПЛА.

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Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 592 самолета, 270 вертолетов, 22633 беспилотных летательных аппарата, 509 зенитных ракетных комплексов, 15824 танка и других боевых бронированных машин, 1269 боевых машин реактивных систем залпового огня, 9065 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 21252 единицы специальной военной автомобильной техники.

Часов Яр сейчас — Новости СВО

Интерактивная карта — Авдеевка

Использованы материалы ТГ «Рыбарь» и «Военная хроника».

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