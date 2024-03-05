Новостройка в Симферополе – под пристальным взглядом Следственного комитета

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал указание возбудить уголовное дело по обращению о нарушении прав участников долевого строительства в Симферополе.

В комментариях в аккаунте Приёмной Председателя СК России А.И. Бастрыкина «ВКонтакте» обратилась жительница Республики Крым. Она сообщила о нарушении взятых на себя ООО «Специализированный застройщик «Строительная компания «Акура» обязательств по введению в эксплуатацию многоквартирного дома ЖК «Черника» в городе Симферополе. В результате с 2018 года дольщики не могут получить свои жилые помещения. Также сообщается о нецелевом расходовании компанией крупной суммы денежных средств.

Ранее указанная ситуация освещалась в СМИ. А.И. Бастрыкин поручал представить по ней доклад. В ГСУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю продолжается проведение процессуальной проверки, — сообщили в центральном аппарате Следственного комитета.