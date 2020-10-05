Новую республиканскую больницу им. Семашко под Симферополем все-таки собираются открывать

Что покажет проверка исправления замечаний подрядчиком.

Новая многопрофильная республиканская больница им. Семашко, построенная под Симферополем, проверяется на предмет исправления замечаний подрядчиком. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительства и архитектуры РК.

После завершения строительно-монтажных работ подрядчик устранял замечания, выявленные соответствующими ведомствами. Сегодня проводим проверку, осматриваем помещения больницы. По итогам вынесем заключение, исправлены ли все недочеты и соответствует ли здание проекту, — сообщил министр строительства и архитектуры РК Михаил Храмов.

Фото: минстрой РК.