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Новую республиканскую больницу им. Семашко под Симферополем все-таки собираются открывать

Новую республиканскую больницу им. Семашко под Симферополем все-таки собираются открывать

Опубликовал: CrimeaPRESS в Строительство в Крыму 12:28 05.10.2020

Что покажет проверка исправления замечаний подрядчиком.

Новая многопрофильная республиканская больница им. Семашко, построенная под Симферополем, проверяется на предмет исправления замечаний подрядчиком. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительства и архитектуры РК.

После завершения строительно-монтажных работ подрядчик устранял замечания, выявленные соответствующими ведомствами. Сегодня проводим проверку, осматриваем помещения больницы. По итогам вынесем заключение, исправлены ли все недочеты и соответствует ли здание проекту, — сообщил министр строительства и архитектуры РК Михаил Храмов.

Новую республиканскую больницу им. Семашко под Симферополем все-таки собираются открывать

Новую республиканскую больницу им. Семашко под Симферополем все-таки собираются открывать

Новую республиканскую больницу им. Семашко под Симферополем все-таки собираются открывать

Новую республиканскую больницу им. Семашко под Симферополем все-таки собираются открывать

Новую республиканскую больницу им. Семашко под Симферополем все-таки собираются открывать

Новую республиканскую больницу им. Семашко под Симферополем все-таки собираются открывать

Новую республиканскую больницу им. Семашко под Симферополем все-таки собираются открывать

Фото: минстрой РК.

Новую республиканскую больницу им. Семашко под Симферополем все-таки собираются открывать

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