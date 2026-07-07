Новую трассу через Ангарский перевал готовят к эксплуатации

В Республике Крым завершается строительство автомобильной магистрали в обход Алушты. По данным компании АО «ВАД» Крым, готовность объекта оценивается в 86%. Подрядчики переходят к заключительному этапу: укладке верхнего слоя асфальтобетонного покрытия и обустройству дорожного полотна.

Финишные работы включают нанесение дорожной разметки, установку знаков и окончательное оформление элементов безопасности. Общая протяженность новой магистрали составляет 7,8 км. Открыть движение по трассе планируется к концу 2026 года, при этом сроки строительства официально не пересматривались.

Также дорожники ведут реконструкцию участка Перевальное – Алушта длиной 16 км. Обновленная дорога пройдет через Ангарский перевал, где высота трассы достигнет 752 метров над уровнем моря. Проект рассчитан на улучшение транспортной связности горных районов Крыма и снижение нагрузки на существующую сеть дорог у Алушты.

По информации АО «ВАД» Крым, комплекс работ на обоих направлениях должен повысить пропускную способность магистралей, сократить время в пути и повысить безопасность движения для транзитного транспорта и местных жителей.

источник: КрымИНФОРМ

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