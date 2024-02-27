Новые артефакты в серии выставок — «Херсонес от Альфы до Омеги. З»

В малом зале Античной экспозиции музея-заповедника продолжает свою работу цикл уникальных выставок, организованный в соответствии с буквами русского и греческого алфавита. Представленный артефактами «словарь древнего города» не только дает возможность продемонстрировать наиболее характерные херсонесские находки, но и в занимательной форме знакомит с историей и культурой города двух тысячелетий.

С 29 февраля по 10 марта в малом зале Античной экспозиции будет открыта выставка «Херсонес от Альфы до Омеги. З». Очередная буква русского алфавита позволит увидеть артефакты, названия которых начинаются на букву «З»: заколки, замки, застежки, зеркала. Другие экспонаты расскажут посетителям о змеях, знамениях, боге Зевсе или императоре Зеноне. Приходите и откройте для себя древний Херсонес, изучая свидетелей его многовековой истории – подлинные артефакты. Ознакомиться с новой капсульной выставкой можно со вторника по воскресенье с 09:00 до 17:00, с 29 февраля по 10 марта. Вход свободный. Изучайте «Херсонес от Альфы до Омеги. З», а уже в марте вас будут ждать новые буквы и новые выставки цикла! — отмечают в пресс-службе музея-заповедника «Херсонес Таврический».