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 Новые автобусы вышли на маршруты Джанкоя и Джанкойского района
Фото: минтранс РК

Новые автобусы вышли на маршруты Джанкоя и Джанкойского района

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 20:23 20.12.2021

В рамках исполнения крымской программы по обновлению общественного транспорта на городские и пригородные маршруты Джанкоя вышли новые автобусы предприятия «Крымтроллейбус». Об этом сообщили в министерстве транспорта РК.

На 12 городских и 24 пригородных маршрутах Джанкоя работают новые, безопасные и комфортабельные автобусы, соответствующие всем современным требованиями в пассажироперевозках.  Они рассчитаны на перевозку 60 пассажиров, оборудованы системами видеонаблюдения, спутниковой навигацией ГЛОНАСС, кондиционером, пандусом и имеют место для перевозки пассажиров из маломобильных групп населения, — сообщили в минтрансе.

В Джанкой и Джанкойский район отправились 50 новых автобусов средней вместимости марок «ПАЗ» и «СИМАЗ». С расписанием движения по маршрутам можно ознакомиться на официальном сайте ГУП РК «Крымтроллейбус».

Новые автобусы вышли на маршруты Джанкоя и Джанкойского района

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