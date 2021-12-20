 Новые автобусы вышли на маршруты Джанкоя и Джанкойского района

В рамках исполнения крымской программы по обновлению общественного транспорта на городские и пригородные маршруты Джанкоя вышли новые автобусы предприятия «Крымтроллейбус». Об этом сообщили в министерстве транспорта РК.

На 12 городских и 24 пригородных маршрутах Джанкоя работают новые, безопасные и комфортабельные автобусы, соответствующие всем современным требованиями в пассажироперевозках. Они рассчитаны на перевозку 60 пассажиров, оборудованы системами видеонаблюдения, спутниковой навигацией ГЛОНАСС, кондиционером, пандусом и имеют место для перевозки пассажиров из маломобильных групп населения, — сообщили в минтрансе.

В Джанкой и Джанкойский район отправились 50 новых автобусов средней вместимости марок «ПАЗ» и «СИМАЗ». С расписанием движения по маршрутам можно ознакомиться на официальном сайте ГУП РК «Крымтроллейбус».

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